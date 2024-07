Indonesien: Kirche gegen „Geschäfts-Soldaten“

Das Vorhaben, Soldaten kommerzielle Aktivitäten zu erlauben, passe nicht zu den Aufgaben des Militärs. Kirchenführer und Interessengruppen haben einen Vorschlag der indonesischen Regierung abgelehnt, Soldaten durch die Überarbeitung eines Militärgesetzes geschäftliche Tätigkeiten zu erlauben. Und warnen vor Folgen und Konsequenzen.

Der Vorschlag „entspricht nicht den Aufgaben des Militärs“, sagte Pater Alexandro Rangga, Leiter des Sekretariats für Gerechtigkeit und Frieden in der von Unruhen zerrissenen Provinz Papua. Der Priester fügte hinzu, dass trotz des Verbots viele Militärs und Polizisten in Papua „Geschäfte machen“, wo die Auswirkungen des Aufstands von 2019, der größten Mobilisierung für die Unabhängigkeit seit Jahrzehnten, noch immer nachwirken und mindestens zehn Jugendliche im vergangenen September vom Militär getötet wurden.

Dies sei inzwischen allgemein bekannt. „Die Geschäfte des Militärs, sowohl privat als auch von Institutionen, sind massiv“, weil sie von einflussreichen Personen unterstützt werden, sagte er am 22. Juli gegenüber UCA News.

Pater Rangga zitierte einen Bericht zivilgesellschaftlicher Gruppen aus dem Jahr 2021, in dem direkte und indirekte Verbindungen zwischen dem Einsatz von Soldaten und Sicherheitsunternehmen für Bergbauunternehmen in Papua festgestellt wurden.

Hintergrund

Indonesischen Militärangehörigen ist die Teilnahme an politischen und kommerziellen Aktivitäten untersagt. Das Büro zur Koordinierung politischer, rechtlicher und sicherheitspolitischer Angelegenheiten veranstaltete letzte Woche öffentliche Diskussionen über den Plan des Repräsentantenhauses, das geltende indonesische Militärgesetz von 2004 und das Polizeigesetz von 2002 zu überarbeiten. Die Gesetzesänderung soll nur wenige Monate vor dem Ende der Amtszeit des Unterhauses erfolgen.

Daraufhin forderte der Leiter der Agentur für Rechtsentwicklung des Militärs, Konteradmiral Kresno Buntoro, das Repräsentantenhaus auf, das bestehende Verbot aufzuheben. „Wir empfehlen, dieses Verbot zu streichen“ und Soldaten und Polizisten die Ausübung von Geschäften zu gestatten, sagte er.

Rangga sagte, dass im Falle einer Annahme neue Herausforderungen wie Konflikte zwischen Offizieren sowie Unsicherheit, Manipulation, Einschüchterung und Unterdrückung entstehen würden.

Gefahr für Natur und Gesellschaft

Die Überarbeitung werde den illegalen Holzeinschlag, den Bergbau, das Glücksspiel und den Drogenhandel begünstigen, die sich „der Kontrolle der Regierung entziehen“ würden, fügte er hinzu. Laut der Civil Society Coalition for Security Sector Reform wurde das Militär aufgrund der Erfahrungen unter dem autoritären Präsidenten Suharto, der von 1967 bis zu seinem Rücktritt 1998 regierte, von der Wirtschaft ferngehalten. Der Koalition gehören 20 Organisationen an, darunter die Kommission für vermisste Personen und Gewaltopfer und Amnesty International.

„Die Revision wird Auswirkungen auf die Demokratie und die bürgerlichen Freiheiten haben“, warnte sie in einer Erklärung. Die Gesetzesänderung werde angebliche Geschäftspraktiken im Zusammenhang mit natürlichen Ressourcen legalisieren, fügte sie hinzu. Pater Yohanes Kristoforus Tara, ein aktiver Priester der Interessenvertretungsabteilung der Kommission für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung der indonesischen Franziskaner, sagte, der Plan sei „ein Verrat an den Reformen, die blutig bekämpft wurden, wobei einige sogar ihr Leben geopfert haben“.

