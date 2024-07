Die christlichen Minderheiten in Indien leider unter Unterdrückung und Schikane (AFP or licensors)

Indien: Christen fürchten Schikanen nach Wahlen

Nach dem Stimmenverlust der hindunationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) bei den Parlamentswahlen in Indien befürchten Christen und andere Minderheiten noch mehr Schikanen. Jesuitenpater Pradeep aus Jharkhand fasste diese Sorgen gegenüber dem Hilfswerk „Kirche in Not" in Worte.

Der Jesuitenpater Pradeep aus Jharkhand nennt aus Sicherheitsgründen nicht seinen vollen Namen. Er erklärte im Gespräch mit dem weltweiten katholischen Hilfswerk „Kirche in Not" (ACN): „Wir befürchten, dass die BJP den Moment nutzen wird, um Minderheiten wie Christen und Muslime noch stärker zu schikanieren." Trotz des Wahlergebnisses gibt es laut Pater Pradeep auch Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Premierminister Narendra Modi habe zwar gewonnen, jedoch nicht so viele Stimmen erhalten wie erwartet. „Für uns Christen ist das ein starkes Zeichen für den Sieg des Volkes, weil es sich getraut hat, seinen Widerstand gegen die BJP zum Ausdruck zu bringen", betonte der Jesuit. Konstante Unterdrückung Die Unterdrückung religiöser Minderheiten, besonders in Nordindien, sei „konstant und systematisch", so Pater Pradeep. Er erinnerte an seinen Mitbruder Pater Stan Lourduswamy, der für seine Menschenrechtsarbeit angeklagt und 2021 im Gefängnis gestorben war. Kirchliche Schulen stünden vor Schwierigkeiten, Lehrer einzustellen, da Behörden die Ausstellung von Ausweisdokumenten blockierten. Christlichen Organisationen im Bundesstaat Jharkhand sei es verboten worden, Gelder aus dem Ausland anzunehmen. 2017 wurden im Bundesstaat Jharkhand sogenannte Anti-Konversionsgesetze erlassen: „Diese Gesetze wurden eingeführt, um Menschen vor Zwangsbekehrungen zu schützen, aber in Wirklichkeit dienen sie dazu, Missionare und Christen, die Stammesgruppen angehören, zu schikanieren", beklagte der Ordensmann. Die BJP habe versucht, Christen von staatlichen Hilfen auszuschließen, was bislang nicht gelungen sei, erläuterte Pater Pradeep. Dennoch sehe er den Mut der Menschen, gegen die BJP zu stimmen. Er hofft, dass die Schwierigkeiten trotz Modis weiterer Amtszeit abnehmen werden. Unter fünf Prozent Christen Von den über 1,4 Milliarden Bewohnern Indiens sind unter fünf Prozent Christen. Diese und andere Minderheiten verzeichnen seit Jahren eine Zunahme religiöser Gewalt durch hindunationalistische Kräfte. (acn – rp)