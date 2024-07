Indien: Christen fordern Polizeischutz

In Uttar Pradesh haben Christen nach Drohungen durch rechtsextreme hinduistische Aktivisten um Polizeischutz gebeten, da sie um ihr Leben fürchten. Sie werden beschuldigt, gegen das strenge Anti-Konversionsgesetz zu verstoßen und erleben zunehmende Gewalt und Einschüchterung. Der Konflikt spiegelt die größere Spannungen zwischen religiösen Gruppen in Indien wider.

In Uttar Pradesh, einem nördlichen Bundesstaat Indiens, haben Christen Polizeischutz beantragt, nachdem rechtsextreme hinduistische Gruppen wie Bajarang Dal ihnen gedroht haben sollen, sie der Verletzung eines strengen Anti-Konversionsgesetzes zu beschuldigen. In einer Petition an den obersten Polizeibeamten im Distrikt Maharajganj erklärten die Christen, dass ihr Leben bedroht werde. „Wir waren gezwungen, Polizeischutz zu suchen, da Aktivisten der Bajarang Dal weiterhin Gewalt gegen uns ausüben und unsere Gebetstreffen stören,“ sagte Ram Lakhan, ein Unterzeichner der Petition.

„Terrorherrschaft gegen Christen“

Rund 50 weitere Personen, die den Lehren Christi folgen, aber nicht zum Christentum konvertiert sind, unterschrieben ebenfalls die am 23. Juli eingereichte Petition. Sie beschuldigten Vivek Shrivastava, den Bezirkspräsidenten der Bajarang Dal, und seine Anhänger, eine Terrorherrschaft gegen Christen auszuüben. Sie behaupteten auch, Videomaterial zu besitzen, das die Anschuldigungen untermauert. In der Petition wird berichtet, dass rechtsextreme Aktivisten Christen und deren Anhänger angegriffen, Frauen belästigt und Bibeln beschädigt haben. Aktivisten drohten auch, Christen „zu verprügeln, wenn sie Gebetstreffen in der Kirche oder zu Hause abhalten.“

Uttar Pradesh gehört zu den elf Bundesstaaten Indiens, in denen ein drakonisches Anti-Konversionsgesetz in Kraft ist, das Glaubenswechsel vom Hinduismus zum Christentum oder Islam kriminalisiert. Christen machen weniger als ein Prozent der mehr als 200 Millionen Einwohner von Uttar Pradesh aus. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Hindus.

Breite anti-christliche Allianz

Indiens größter und bevölkerungsreichster Bundesstaat wird von Premierminister Narendra Modis Bharatiya Janata Party (BJP) regiert. Rechtsextreme hinduistische Gruppen wie die Bajarang Dal und Vishva Hindu Parishad sind Schwesterorganisationen der ultranationalistischen Geheimorganisation Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), die gegen christliche Missionstätigkeiten im Land ist.

Uttar Pradesh kommt an zweiter Stelle, wenn es um Gewalt gegen Christen geht. Laut dem United Christian Forum, einer ökumenischen Organisation, die Übergriffe auf Christen in Indien dokumentiert, gab es im ersten Halbjahr dieses Jahres 92 solcher Vorfälle in Uttar Pradesh von insgesamt 361 landesweit gemeldeten Fällen.

Papst Franziskus traf auf den indisichen Premier Narendra Modi am diesjährigen G7-Gipfel in Süditalien

Razzien und Falschanzeigen

„Wir stehen vor einer schwierigen Situation,“ sagte Pastor Vishal John, der die Christen bei der Einreichung der Petition begleitete. „Mein Bruder, Ram Uddesh, sitzt seit dem 14. Juli im Gefängnis von Maharajganj, nachdem er beschuldigt wurde, gegen das Anti-Konversionsgesetz verstoßen zu haben,“ berichtete Lakhan.

„Rechtsextreme hinduistische Aktivisten führen Razzien bei Gebetsdiensten durch, erstatten falsche Anzeigen gemäß dem weitreichenden Gesetz und bringen uns ins Gefängnis,“ sagte John gegenüber UCA News. „Der Polizeichef des Bezirks hat Maßnahmen gegen die rechtsextremen Gruppen versprochen. Allerdings hat er uns untersagt, Gebetstreffen in Wohnhäusern abzuhalten. Das offizielle Verbot steht im Widerspruch zum Geist unserer Verfassung, die uns die Religionsfreiheit garantiert.“

