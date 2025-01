Zwei neue Richter an Vatikan-Gerichtshof

Papst Franziskus hat die italienischen Juristen Cristiano Cupelli und Giancarlo Amato zu Richtern am Vatikan-Gericht ernannt. Das wurde am Montag mitgeteilt. Zum 1. Januar 2025 hatte auch der Ende Dezember ernannte neue Gerichts-Präsident sein Amt angetreten.

Lesen Sie auch 28/12/2024 Vatikan: Neuer Gerichts-Präsident Der stellvertretende Präsident des Vatikan-Gerichts, Venerando Marano, rückt an die Spitze der Institution. Das gab das Presseamt des Heiligen Stuhls an diesem Samstag bekannt.

Cupelli ist Professor für Strafrecht an der römischen Universität Tor Vergata; er tritt sein Amt am 15. Januar an. Amato wird erst zum 15. März seine neue Aufgabe wahrnehmen. Medienberichten zufolge fehlen noch zwei Monate zu seiner Pensionierung als Staatsanwalt am Gericht von Velletri (Latium), ein Amt, das er im März 2021 angetreten hatte.

Bereits Ende Dezember hatte Franziskus einen neuen Gerichts-Präsidenten bestimmt: Der Kirchenrechtler Venerando Marano folgte zum 1. Januar auf Giuseppe Pignatone, dessen altersbedingten Rücktritt der Papst zum 31. Dezember angenommen hatte. Seit Januar 2024 wirkte Marano bereits als Vizepräsident des Gerichts.

(vatican news - cs)