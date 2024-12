Vatikan: Neuer Gerichts-Präsident

Der stellvertretende Präsident des Vatikan-Gerichts, Venerando Marano, rückt an die Spitze der Institution. Das gab das Presseamt des Heiligen Stuhls an diesem Samstag bekannt.

Marano wird am 1. Januar seine Amtszeit als Gerichtspräsident antreten. Er ist Nachfolger von Giuseppe Pignatone, der Anfang dieses Monats aus Altersgründen zurückgetreten ist. Papst Franziskus hat Pignatones Rücktrittsgesuch am 11. Dezember mit Wirkung zum 31. Dezember angenommen.

Marano lehrt Kirchenrecht an der römischen Universität Tor Vergata, wo er auch die juristische Fakultät leitet. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum Kirchenrecht. Das Vatikangericht stand in den letzten Jahren wiederholt im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, etwa durch einen Finanzprozess, bei dem mit Angelio Becciu im Dezember letzten Jahres erstmals ein Kardinal von einem Vatikangericht in einer Strafsache verurteilt worden ist.

(vatican news – sk)