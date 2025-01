Die Bühne in der Audienzhalle (ks. Waldemar Turek)

Ausstellung zum Jubiläum der Kommunikation im Vatikan eröffnet

Am 25. Januar wird die Ausstellung „Communicating Hope. Eine andere Information ist möglich“ in der Audienzhalle im Vatikan eröffnet. Die Initiative lädt dazu ein, über die Rolle der Medien in einer von Krisen geprägten Welt nachzudenken und Hoffnung zu vermitteln.

Die Ausstellung hat den Titel „Communicating Hope. Eine andere Information ist möglich". Sie gehört zum Jubiläum der Kommunikation im Rahmen des Heiligen Jahres 2025 und soll eine Diskussion über die Bedeutung und Verantwortung von Medien in der heutigen Gesellschaft auslösen. „Wir wollen die theologische und praktische Bedeutung der Hoffnung bei der Bewältigung zeitgenössischer Krisen hervorzuheben", erklärten die Organisatoren Francesco Antonioli und Gerolamo Fazzini, beide Journalisten und Autoren der Ausstellungstexte. 24 Informationstafeln mit aktuellen Problemen Die Ausstellung besteht aus 24 Informationstafeln, die aktuelle Probleme der Informationslandschaft ansprechen und Lösungsansätze präsentieren. Historische und zeitgenössische Persönlichkeiten des Journalismus, die für Wahrheit und Gerechtigkeit eingetreten sind, stehen im Mittelpunkt der Ausstellung, unter ihnen James Foley und Maria Ressa. Ein zweiter Teil der Ausstellung wird in der Basilika Santa Maria Regina degli Apostoli präsentiert und anschließend auf Wanderschaft gehen, um auch an anderen Orten gezeigt zu werden. (vatican news - mg)