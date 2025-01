Universität Angelicum bietet fünf post-doc Stipendien

Doktorandinnen und Doktoranden sozialwissenschaftlicher Studienfächer aus aller Welt sollen so dabei unterstützt werden, die soziale Arbeit der Kirche zu erforschen und zu analysieren.

Die Fakultät für Sozialwissenschaften der Päpstlichen Universität St. Thomas von Aquin (Angelicum) schreibt in Zusammenarbeit mit der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften die Postdoktorandenstipendien „Johannes Paul II“ aus.

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sollen kirchliche Arbeit für die Zivilgesellschaft in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, soziale Dienste und Seelsorge analysieren. Dabei sollen sie globale Themen wie Migration, Armutsbekämpfung oder integrale Ökologie gemäß den Grundsätzen der Soziallehre der Kirche berücksichtigen. „Eine einzigartige Gelegenheit für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit zur Reflexion sozialer Aspekte der Kirche beitragen wollen“, heißt es in der Ausschreibung.

Die Initiative zielt darauf ab, eine neue Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auszubilden. Sie sollen laut Angelicum in der Lage sein, „akademische Vorbereitung und analytische Fähigkeiten zu kombinieren, um die sozialen Herausforderungen der Gegenwart zu bewältigen“.

Bewerbung bis 16. April

Die Stipendien mit einer Dauer von neun Monaten (Oktober 2025 - Juni 2026) sehen einen Aufenthalt in Rom vor und richten sich an Doktoranden der Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Ethik, Management, Politikwissenschaften oder verwandter Disziplinen. Ein B2-Zertifikat der englischen Sprache ist erforderlich. Die Stipendien decken die Kosten für die Unterkunft in Rom, Flugtickets, Lebenshaltungskosten, Krankenversicherung und Veröffentlichung der Arbeiten. Darüber hinaus werden akademische Kurse für ein vertieftes Studium der Kirchenethik und Geschichte des christlichen Sozialdenkens angeboten. Bewerbungsfrist ist der 16. April. Weitere Informationen finden Sie hier.

