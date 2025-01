McCann: „Wir sind nichts, wenn wir nicht kommunizieren können“

Der irische Schriftsteller Colum McCann ist renommierter Autor und Gründer des Austauschprogrammes ,Narrative 4'. Beim Kommunikationsjubiläum am Samstag war er einer der Hauptredner. Lesen Sie hier seine Ansprache im Wortlaut.

Vor fast einhundert Jahren wechselten Albert Einstein und Siegmund Freud eine Reihe von Briefen. Einstein, der Wissenschaftler, der „Vater der Relativitätstheorie“, interessierte sich für die „Theorie von allem“. Und Freud, der als „Vater der Psychoanalyse“ bekannt ist, interessierte sich für die Erforschung des Gehirns und des Körpers.

Zusammen waren Einstein und Freud Vordenker ihrer Zeit. Doch ein dunkler Vorhang legte sich über die Menschheit. Europa hatte einen verheerenden Krieg hinter sich, und obwohl die herausragenden Wissenschaftler es nicht wussten, schien die Welt an der Schwelle zu einer weiteren Katastrophe zu stehen. Einstein wollte die „Hasslust“ der Menschheit erforschen und fragte Freud in einem Brief, wie man die psychologische Entwicklung des Menschen gegen die „Psychosen des Hasses und der Zerstörung“ widerstandsfähig mache, um so die Zivilisation von der Bedrohung durch Kriege zu befreien.

Eine große, mutige Frage. Wie können wir die Zivilisation aus den Schrecken des Krieges befreien und vielleicht sogar die Idee eines Weltfriedens kultivieren? Als Freud antwortete, sagte er zu Einstein, dass er leider sein ganzes Leben lang den Menschen Wahrheiten erzählt habe, die schwer zu schlucken seien. Seiner Meinung nach sei es sehr unwahrscheinlich, dass die Menschheit in der Lage sei, den großen Übeln des Krieges entgegenzuwirken. Sie habe schon immer einen aktiven Instinkt für Hass und Zerstörung gehabt, und es sei nicht möglich, diesen jemals auszurotten. Dennoch gäbe es einen Lichtblick. Es mag unmöglich sein, den Krieg absolut zu beenden, aber es ist nicht unmöglich, sich gegen ihn zu stellen und für Frieden und Gerechtigkeit zu kämpfen. „Alles“, sagte Freud, „alles, was emotionale Bindungen zwischen Menschen schafft, muss zwangsläufig dem Krieg entgegenwirken.“ Was die Menschheit anstreben müsse, so Freud, sei „eine Gemeinschaft der Gefühle“ und „eine Mythologie der Triebe“. Eine Gemeinschaft der Gefühle. Eine Mythologie der Instinkte .... etwas also, was wir heute einfach eine Geschichte oder ein Gleichnis nennen würden.

_____

Wir leben in der menschlichsten und der unmenschlichsten aller Zeiten. Einerseits haben wir spektakuläre Sprünge in Wissenschaft, Medizin, Kunst und Technologie gemacht. Wir können jederzeit mit jedem kommunizieren. Wir können die Lebensweisen anderer Menschen aus großer Entfernung lernen. Unsere Telefone funktionieren. Unsere Knöpfe funktionieren. Unsere Wasserhähne funktionieren. Unsere Satelliten funktionieren. Unsere Medikamente wirken. Die Maschinen unseres Lebens rattern ständig vor sich hin.

Doch auf der anderen Seite - und genau zur gleichen Zeit - erleben wir eine Epidemie der Einsamkeit und Isolation. Oft weigern wir uns, einander zuzuhören. Unsere Vorhänge sind zugezogen. Unsere Fenster sind geschlossen. Wir schaffen Gräben zwischen uns. Wir weigern uns, die Straße zu überqueren, um einander zu helfen. Wir bleiben in unserer vertrauten Sicherheit verwurzelt. Wir versinken in der Anonymität unserer Maschinen. Die winzigen Räume, die zwischen uns bestehen, werden mit jedem Ticken der Uhr größer.

Die Zwischenräume spannen die Gesellschaft. Sie dehnen sie ... und dehnen sie ... bis es reißt. Die Zeiten brechen.

Fast ein ganzes Jahrhundert nach Einstein und Freud stellen wir uns immer noch die gleichen oder ähnlich existenzielle Fragen: Wie vermeiden wir die Kriege, die uns zu vernichten drohen? Wie können wir den Auswirkungen des Klimawandels entgegenwirken? Wie können wir den großen geografischen Druck der Migration mildern? Wie können wir mit Fragen der Identität und Zugehörigkeit umgehen? Wie können wir uns über die zunehmenden Gräben hinweg gegenseitig anerkennen? Wie können wir unsere unbestrittene Brillanz - unsere Technologie, unsere Medizin, unsere künstliche Intelligenz, unseren Glauben - nutzen, um miteinander zu kommunizieren?

Wenn die Welt aus Molekülen und Atomen aufgebaut ist, dann ist sie auch aus Geschichten aufgebaut.

Der geringste Abstand zwischen uns ist nicht ein Millimeter oder gar ein Pyknometer ... es ist eine Geschichte. Auf diese Weise finden wir zueinander. Unsere Leben berühren sich. Unsere Ideen berühren sich. Wir stoßen uns gegenseitig an. Wir schaffen neue Energie. Die Quarks unserer Erfahrungen bilden neue Bausteine. Wir werfen ein weites Netz des Verstehens aus. Die Welt wird tiefer strukturiert. Erzählungen sind wichtig. Sie können den Lauf der Geschichte verändern. Sie können uns retten. Geschichten sind der Kleister, der uns zusammenhält: Wir sind nichts, wenn wir nicht kommunizieren können.

Dies gilt umso mehr, wenn wir die Chance haben, die Geschichten derjenigen zu verstehen, die scheinbar anders und weit entfernt sind als wir. Wir halten inne. Wir hören zu. Wir werden größer als wir selbst. Die Welt besteht in der Tat aus den Geschichten der anderen, auch derer, die wir nicht kennen, und vielleicht besonders derer, die wir nicht oder noch nicht kennen.

Wer kann die Menschlichkeit eines Menschen leugnen, wenn man gerade seine Geschichte gehört hat? Wer kann eine Rakete auf einen Marktplatz abwerfen, wenn man die Geschichte der Frau kennt, der der Obststand gehört? Wer kann es seinen Politikern erlauben, einen Lebensmitteltransporter in ein Kriegsgebiet abzulehnen, wenn man die Geschichte des Kindes gehört hat, das in der Dunkelheit dahinsiecht? Wer kann einem Jungen im Rollstuhl, der auf dem Weg zu einer lebensrettenden Behandlung ist, das Grenztor verschließen? Diese Frage sollten wir uns stellen. Wer? Wer? Wer? Und dann lassen Sie uns noch einen Moment innehalten, um zu antworten.

Die brutale und unglückliche Wahrheit ist, dass in der heutigen Welt immer mehr Menschen wegsehen und weghören können.

________

Das Herz unseres heutigen Dilemmas ist nicht so sehr das Schweigen, sondern das Zum-Schweigen-Bringen. Wenn wir uns weigern, den Geschichten anderer zuzuhören, oder, was noch ergreifender ist, wenn wir uns weigern, andere ihre Geschichten überhaupt erzählen zu lassen, oder, was nochmals ergreifender ist, wenn wir die Geschichten anderer auslöschen, wird der Menschlichkeit der Brustkorb abgeschnürt. Wenn wir uns weigern, unsere Komfortzone zu verlassen, denjenigen, die nicht so aussehen wie wir, nicht so klingen wie wir oder nicht so wählen wie wir, zuzuhören, werden wir untergehen. Diese gefährliche Verengung kann uns völlig zum Stillstand zu bringen. Wie eine verstopfte Arterie schneiden wir unseren Lebenssaft ab. Das Herz kapituliert. Wir müssen uns in den Kerker des Selbst zurückziehen. Wir können unseren Nächsten nicht mehr lieben, denn wir haben keinen Nächsten außer uns selbst. Und wenn wir keinen Nächsten haben außer uns selbst, haben wir keinen Sinn jenseits unserer Selbstsucht.

Wer sind wir, wenn wir nur wir selbst sind? Wir werden zu der Leere, die wir fürchten. Wir lassen große Verbrechen zu - die Zerstörung der Umwelt, die Vernichtung unserer Nachbarn, die Ausbreitung der Armut. Wir verdrahten uns für die Bedeutungslosigkeit.

Wenn wir - als Regierung, als Unternehmen, als Kirche oder als Gemeinschaft - einem anderen Menschen seine Geschichte verweigern können, können wir ihm seine Existenz verweigern. Dies ist eine mächtige und heimtückische Waffe. Sie kann Angst säen. Sie kann isolieren. Sie kann entmenschlichen. Angst verkauft sich. Unwissenheit verkauft sich. Hass - aufgrund von Angst und Unwissenheit - fasst Fuß. Lügen sind weit verbreitet. Gerüchte sind weit verbreitet. Klatsch und Tratsch sind weit verbreitet. Eine geleugnete Geschichte wird nicht durch eine erzählte Lüge aufgewogen. Hier kommt das Ungleichgewicht der Macht ins Spiel. Die Macht ist sich bewusst, dass, wenn man sich die Geschichte anderer zu eigen macht - und sie sogar einschränkt -, man alles besitzt, sogar die Person selbst. Die wahre Geschichte unserer Nachbarn - nuanciert und widersprüchlich und zutiefst menschlich - geht verloren. Die Wahrheit wird in Handschellen gelegt. Und dann eingekerkert.

Ohne eine Geschichte wird die Nähe, ja sogar die Existenz der anderen vernichtet. Dies geschieht öffentlich an vielen Orten: In der Ukraine, in Gaza, im Sudan, aber es geschieht auch in unseren eigenen Herzen.

Die Auslöschung der Geschichten unserer vermeintlichen Feinde, die in Wirklichkeit nur unsere Nachbarn sind, ist eine der heimtückischsten Waffen der Welt. Dass wir keinen Zugang zu den differenzierten und bedeutungsvollen Geschichten anderer haben und uns weigern, Orte zu schaffen, an denen wir zuhören können, ist eine der größten Gefahren in der heutigen Welt.

______

Wenn wir in zerbrochenen Zeiten leben, dann muss das neue Thema die Reparatur sein. Wie können wir reparieren, was so offensichtlich kaputt ist? Einstein war der Meinung, dass ein Teil der Heilung in Form einer Weltregierung erfolgen würde. Daraus sind Organisationen wie die Vereinten Nationen hervorgegangen. Seine Idee war, dass unsere führenden Politiker der Welt in der Lage sein würden, uns zum Konsens zu führen. Das aber hat nicht so gut funktioniert, wie wir es uns gewünscht hätten. Ja, diese globalen Institutionen haben viel Gutes bewirkt, aber wir befinden uns immer noch am Rande des Abgrunds.

Der Ansatz der vergangenen Jahrzehnte war, die Macht „von oben nach unten“ zu verteilen. Unsere Führer haben ihre Ideen von oben durchgesetzt. Entscheidungen wurden auf höchster Ebene getroffen und durch eine hierarchische Struktur nach unten durchgereicht. Damals - und auch heute noch - wurde in der Regel davon ausgegangen, dass unsere Führer unser Bestes im Sinn hatten.

Aber wir leben heute in einer Zeit, die das Prinzip der Emergenz anerkennt. Die Emergenztheorie besagt, dass eine Vielzahl von beliebig vielen winzigen Dingen - Neuronen, Bakterien, Ameisen, Menschen - Eigenschaften aufweisen kann, die weit über die Fähigkeiten eines einzelnen Individuums hinausgehen. Vogelschwärme können emergente Eigenschaften aufweisen, indem sie zum Beispiel in nahtlosen Formationen über den Himmel fliegen. Honigbienen sind viel fähiger, wenn sie im Einklang arbeiten. Gruppen von Menschen können eine Intelligenz - oder auch Dummheit - besitzen, die weitaus größer ist als die Summe ihrer Teile.

Auch das Erzählen von Geschichten kann die Möglichkeit des Auftauchens aufzeigen, und in dieser unruhigen Zeit könnte das Teilen unserer Geschichten - neben dem Anhören der Geschichten anderer - eines der wenigen Dinge sein, die uns retten können.

Geschichtenerzählen ist ein Aufruf zum Handeln. Das Zuhören von Geschichten ist eine Form des Gebets.

Bei Narrative 4, einer weltweiten gemeinnützigen Organisation, die junge Menschen befähigt, durch Geschichtenerzählen und Geschichtenhören Veränderungen zu bewirken, haben wir eine einfache Formel gefunden, um Veränderungen anzustoßen. Sie erzählen meine Geschichte, ich erzähle Ihre. In der ersten Person. Von Angesicht zu Angesicht. Keine didaktische Geschichte, sondern eine persönliche Geschichte. Nicht etwas, das dazu dient, einen Streit zu gewinnen, sondern etwas, das die Seele anrührt. Ein Gleichnis, wenn Sie so wollen. Etwas, das auf die Wahrheit zugreift, ohne deklarativ zu sein. Etwas, das bescheiden ist. Etwas, das sein Haupt verneigt. Etwas - oder besser gesagt, jemand - der zuhört. Wir haben das Narrative-4-Programm in Irland, Mexiko, den Vereinigten Staaten, Nigeria, Südafrika und Dutzenden anderen Ländern auf der ganzen Welt durchgeführt.

Es beginnt in unseren Klassenzimmern, denn was in unseren Klassenzimmern geschieht, prägt uns für den Rest unseres Lebens, und dann bewegt es sich von den Klassenzimmern nach außen, über die Stadt, über das Land, über die Ozeane, und bildet ein Gitterwerk der Verbindung. Durch das Erzählen persönlicher Geschichten erkennen junge Menschen bald, dass wir uns viel ähnlicher sind als wir uns unterscheiden. Dabei tauchen wir nicht nur in die Geschichte einer anderen Person ein, sondern hören auch, wie uns unsere eigene erzählt wird, und in diesem einfachen, aber erstaunlichen Prozess erkennen wir die gemeinsame Menschlichkeit der anderen.

In seiner Botschaft zum 54. Weltkommunikationstag schrieb Papst Franziskus: Inmitten der Kakophonie von Stimmen und Botschaften, die uns umgeben, brauchen wir eine menschliche Geschichte, die von uns selbst und von der Schönheit um uns herum sprechen kann. Eine Erzählung, die unsere Welt und ihre Geschehnisse mit einem zärtlichen Blick betrachten kann. Eine Erzählung, die uns sagen kann, dass wir Teil eines lebendigen und vernetzten Systems sind. Eine Erzählung, die die Verflechtung der Fäden aufzeigen kann, die uns miteinander verbinden.

Der Akt des Zuhörens und Redens stärkt unsere Vorstellungen von Frieden, Gleichheit, Demokratie und Verständnis. Geschichten können zu Handlungen führen, die zu Veränderungen führen können. Sie werden nicht von oben nach unten angewandt, sondern von unten nach oben gesammelt. Auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Auch wenn wir über eine Grenze hinweg leben. Auch wenn wir eine sehr unterschiedliche Geschichte haben. Selbst, wenn wir uns nicht ausstehen können.

Ich hatte das Glück, über zwei Väter schreiben zu können, einen israelischen und einen palästinensischen, Rami Elhanan und Bassam Aramin. Obwohl sie ihre Töchter bei unterschiedlichen Ereignissen während des Konflikts verloren haben, sind sie gute Freunde geworden, und noch erstaunlicher ist, dass sie diese Freundschaft aufrechterhalten haben. Sie reisen gemeinsam durch die Welt und teilen ihre Geschichten. Ihre Philosophie ist einfach und tiefgründig: Wir müssen uns nicht gegenseitig lieben. Eigentlich müssen wir uns nicht einmal mögen. Aber wir müssen, müssen, müssen einander verstehen, sonst sind wir dem Untergang geweiht.

Und so reisen sie weiter. Und sie erzählen weiter ihre Geschichten.

Sie sind zu Pilgern der Hoffnung geworden.

Das ist eine Aufgabe, die uns allen obliegt - Wissenschaftlerinnen, Schriftstellern, Mechanikerinnen, Studierende, Geistlichen, Hausangestellten -, aber insbesondere unseren Lehrerinnen und Journalisten, die in einer einzigartigen Position sind, um dieses neue Prinzip des Aufbruchs zu leiten. Unter den „Pilgern und Pilgerinnen der Hoffnung“, die wir heute hier begrüßen, sind es die Lehrer, die Journalistinnen und die Kommunikatoren, die uns einen großen Teil des Weges begleiten. Sie sind in der einmaligen Lage, die Geschichten anderer zu erzählen. Sie wissen, dass eine Geschichte nur erzählt werden kann, wenn man ihr richtig zuhört. Diese Geschichten und das Verständnis für andere können über das Klassenzimmer, die Redaktion, die Straße, die Stadt, das Land, den Ozean und den Kontinent hinausgehen.

Dies wird dann zu einer Pilgerreise der Reparatur.

Eine Gemeinschaft der Gefühle. Eine Mythologie der Instinkte.

Als Pilgerinnen und Pilger vereinigen wir uns auf dem steinigen Weg und ziehen weiter, tragen unsere Menschlichkeit und die Menschlichkeit der anderen von einem Ort zum nächsten.

Wenn dies alles wie ein Weckruf klingt, dann ist es eben ein Weckruf. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Wir können es uns nicht leisten, die Geschichten der anderen zu ignorieren. Werden Storytelling und Storylistening die Welt retten? Möglicherweise, möglicherweise aber auch nicht ... aber es wird zumindest einen Lichtblick und ein wenig Verständnis ermöglichen. Und wo es einen Lichtstrahl gibt, gibt es die Möglichkeit, dass viele weitere zusammenarbeiten, bis zumindest ein Teil der Dunkelheit durchbrochen ist.

Es ist schon ein Triumph, wenn man sich - zunächst - füreinander interessiert. Stellen Sie sich vor, wie viele Triumphe sich einstellen, wenn wir lernen, einander zu verstehen, zu mögen oder vielleicht sogar zu lieben. Gewöhnliche Menschen. Mit unseren außergewöhnlichen Geschichten. Und unserer Fähigkeit, eine Verbindung herzustellen.

Der kürzeste Weg zwischen Feind und Nachbar ist eine Geschichte.

Die Zyniker werden sagen, dass wir uns irren. Sie werden sagen, dass wir naiv und sentimental sind. Aber vielleicht ist es im Gegenteil naiv und sentimental, die Hoffnung abzulehnen? Zyniker leben in den Wolken ihres eigenen Verständnisses. Sie weigern sich, eine Pilgerreise nach anderswo zu unternehmen. Sie bleiben, wo sie sind. Sie ziehen die Vorhänge zu. Sie schalten das GPS ihrer eigenen Vorstellungskraft aus.

Heißt das, dass wir die Zyniker isolieren und auf dem Weg an ihnen vorbeigehen sollten? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, wir müssen sie hoffnungsvoll umarmen. Ihnen zuhören. Unsere Köpfe verneigen. Unsere Geschichten teilen. Ihre Geschichten anhören. Eine gemeinsame Basis finden. Und dann gehen wir weiter, in der Hoffnung, dass wir etwas Heilung hinterlassen haben.

In diesem exponentiellen Zeitalter, in dem immer mehr zerbricht, besteht das grundlegende Wesen der Reparatur darin, dass wir einander kennen müssen. Um einander kennen zu lernen, müssen wir zuhören und uns mitteilen. Nachdem wir zugehört haben, müssen wir verstehen. Dann können wir respektvoll, freudig und mutig damit beginnen, Veränderungen einzuleiten.

Möge der Herr Sie segnen und Sie alle retten.

Míle buiochas.

(Radio Vatikan - ms)