Papst empfängt Bischöfe Schneider und Tissera im Vatikan

Am Montag hat Papst Franziskus im Vatikan den deutschstämmigen Weihbischof Athanasius Schneider aus Astana sowie den argentinischen Bischof Carlos José Tissera von Quilmes empfangen. Der Vatikan machte zunächst keine weiteren Angaben zu den Inhalten der Audienzen.

Weihbischof Athanasius Schneider, geboren am 7. April 1961 in Tokmok, Kirgisistan, als Antonius Schneider, ist Mitglied der Ordensgemeinschaft der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz von Coimbra. Er wurde 2006 zum Weihbischof im Erzbistum der Allerheiligsten Jungfrau Maria zu Astana in Kasachstan ernannt. Schneider hat sich wiederholt kritisch zu Entwicklungen innerhalb der katholischen Kirche geäußert.

Bischof Carlos José Tissera wurde am 10. September 1951 in Río Cuarto, Argentinien, geboren. Er empfing 1978 die Priesterweihe und wurde 2004 zum Bischof von San Francisco ernannt. Seit 2011 ist er Bischof von Quilmes. Tissera engagiert sich in sozialen Fragen und setzt sich für die Rechte der Armen und Benachteiligten ein.

(vatican news - mg)