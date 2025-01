Kardinal Gugerotti: Friede ist ein zartes Gewächs - Heiliges Jahr auch Ostkirchen wichtig

Der Präfekt des Ostkirchendikasteriums, Kardinal Claudio Gugerotti, soll im Auftrag des Papstes von diesem Donnerstag (23.) bis zum 30. Januar nach Syrien reisen. Im Interview mit Radio Vatikan spricht der Kardinal über seine Wünsche für Syrien und den Nahen Osten, die Einheit der Christen und die Bedeutung des Heiligen Jahrs 2025 - besonders für die Ostkirchen.

Antonella Palermo und Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

Papst Franziskus schickt Kardinal Gugerotti nach Syrien, das nach dem Ende des Assad-Regimes vor einer Neuordnung steht, um den Menschen vor Ort „die Zuneigung und Unterstützung der gesamten katholischen Kirche" sowie natürlich die Nähe des Papstes auszudrücken. Das erklärte der Vatikan bei Bekanntgabe der Reise am Mittwoch. Die verschiedenen Religionsgemeinschaften spielen beim Übergang in Syrien einer wichtige Rolle. Der Papst hoffe, „dass die Beschränkungen, die die Syrer ins Elend geführt und zu einer dramatischen Auswanderung ermutigt haben, endlich beseitigt werden“, und rufe „zum Wiederaufbau eines friedlichen Landes auf, dessen Wohlstand von allen seinen Bestandteilen unter Achtung der Freiheit, der Würde der Menschlichen Person und der Vielfalt gewährleistet wird, beginnend mit der Ausarbeitung einer neuen Verfassung“, heißt es im Vatikan-Statement zu Gugerottis Reise. Im Interview mit Radio Vatikan äußert sich der Präfekt des Ostkirchendikasteriums mit Blick auf Syrien - und auf die seit Sonntag geltende Waffenruhe in Gaza:

„Ich glaube, diese Ereignisse sind Ausdruck einer ,unmöglichen Hoffnung' - ich meine, es sind kleinen Zeichen, Möglichkeiten, wieder Mut zu schöpfen. Wie es weitergeht, ist schwer zu sagen. Aber es gibt Wurzeln des Guten, die weiter wachsen können. Wir hoffen, dass das Gute - wie auch Papst Franziskus immer wieder betont - über das Böse siegen wird."

Friede ist ein zartes Gewächs

In Syrien begleitet der Apostolische Nuntius, Kardinal Mario Zenari, Kardinal Gugerotti. Besuchen wollen sie Damaskus, Aleppo und Homs und Vertreter der verschiedenen mit Rom unierten katholischen Ostkirchen treffen. Außerdem nehmen sie an der Vollversammlung der katholischen Bischöfe des Landes im Homs teil. Die Zukunft des Landes lasse sich aktuell nicht vorhersagen: Friede sei ein zartes Gewächs, verdeutlicht der Präfekt des Ostkirchendikasteriums anhand eines bildlichen Vergleichs:

„Es ist die Einladung, zu versuchen, in der Wüste den Boden für das Wachstum sehr empfindlicher Pflanzen zu bereiten. Das ist sicher möglich, wie die jüngsten Ereignisse zeigen. Das kann dann auch Früchte tragen. Ich wiederhole aber, dass diese Pflanzen und Früchte sehr zart und empfindlich sind. Wie lange sie überleben, welchen Ereignissen sie widerstehen können, das ist unmöglich vorherzusagen, denn in jeden Krieg ist immer die ganze Welt involviert."

Keine Zeit für theologische Scharmützel

Kardinal Gugertotti betont im Interview mit uns auch, dass die Einheit der Christen (die katholische Kirche begeht derzeit die Gebetswoche dazu) besonders in schwierigen Situationen elementar sei:

„Auf den Unterschieden der Kirchen herumzureiten und Gegensätze zu den Ostkirchen zu betonen und die inner-orthodoxen Konflikte und Spaltungen, ist ein Luxus, wir uns heute nicht leisten können, da wir ums Überleben kämpfen. Wir müssen jetzt gemeinsam handeln, als Christen, denn wir wissen nicht, ob uns das Überleben als Christen garantiert wird. Wir wissen es nicht. Deshalb ist keine Zeit für theologische Scharmützel: Es ist Zeit für eine Solidarität des Überlebens"", so der flammende Appel des Kirchenmanns.

Heiliges Jahr der Hoffnung

Gugerotti erinnert an all die Ostkirchen in Kriegs- und Krisengebieten, wo die Menschen oft um ihr Leben und ihre Zukunft bangen. Gerade für sie sei das aktuelle Heilige Jahr 2025, das Papst Franziskus unter das Motto: „Pilger der Hoffnung" gestellt hat, sehr bedeutsam:

„Wir wünschen uns, dass dieses Heilige Jahr nicht nur reiche Ostkirchen nach Rom bringt. Ein Großteil leidet heute unter Armut und Krieg. Wir wünschen uns daher, dass die einzelnen Ostkirchen, auch mit unserer Hilfe, allen Menschen, die wollen, Pilgerreisen nach Rom ermöglichen können - auch wenn sie eigentlich nicht die Mittel dazu haben, aufgrund der Situationen, in denen sie leider zu leben gezwungen sind."

Vatikan unterstützt Ostkirchen-Pilgerreisen

Das Ostkirchendikasterium stehe in Absprache mit den Organisatoren des Heiligen Jahrs bereit, um armen Ostkirchen Pilgerreisen zum Heiligen Jahr zu ermöglichen - auch finanziell - betont der Präfekt des Ostkirchendikasteriums, Kardinal Claudio Gugerotti im Interview mit uns.

Zur pastoralen Vorbereitung und Begleitung des Heiligen Jahrs 2025 speziell für Ostkirchen hat das Ostkirchendikasterium auf Italienisch Materialien bereitgestellt. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite www.orientchurch.va.

