Kardinal besucht im Auftrag des Papstes Syrien

Der Präfekt des Ostkirchendikasteriums, Kardinal Claudio Gugerotti, soll im Auftrag des Papstes nach Syrien reisen. Das gab das Dikasterium an diesem Mittwoch bekannt. Dort solle der Kardinal den Katholiken des Landes „seine Umarmung und seinen Segen“ überbringen.

„Der Heilige Vater will, dass sie in der derzeitigen Situation in Syrien die Zuneigung und Unterstützung der gesamten katholischen Kirche und insbesondere des Bischofs von Rom spüren, der nie aufhört, für sie zu beten“, heißt es in dem Statement.

Der Papst hoffe, „dass die Beschränkungen, die die Syrer ins Elend geführt und zu einer dramatischen Auswanderung ermutigt haben, endlich beseitigt werden“, und rufe „zum Wiederaufbau eines friedlichen Landes auf, dessen Wohlstand von allen seinen Bestandteilen unter Achtung der Freiheit, der Würde der menschlichen Person und der Vielfalt gewährleistet wird, beginnend mit der Ausarbeitung einer neuen Verfassung“, so die Erklärung weiter.

Abstecher nach Damaskus, Aleppo, Homs

Die Reise des Präfekten soll vom 24. bis zum 29. Januar dauern; begleitet wird Kardinal Gugerotti vom Sekretär des Dikasteriums, Erzbischof Michel Jalakh, und von seinem persönlichen Sekretär, Pater Emanuel Sabadakh. In Begleitung des Apostolischen Nuntius, Kardinal Mario Zenari, wird er die Städte Damaskus, Aleppo und Homs besuchen und Vertreter der verschiedenen mit Rom unierten katholischen Ostkirchen treffen sowie an der Vollversammlung der katholischen Bischöfe des Landes im Homs teilnehmen. In Damaskus und Aleppo ist auch ein Besuch der karitativen Einrichtungen der Ortskirchen vorgesehen.

Auch mit den Patriarchen der orthodoxen Kirchen will Kardinal Gugerotti sich während seiner Reise austauschen: mit Mor Ignatius Afram II., dem Patriarchen der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien und dem ganzen Osten, Johannes X., dem Griechisch-Orthodoxen Patriarch von Antiochien und dem ganzen Osten, und anderen Bischöfen der orthodoxen Kirchen, einschließlich der Bischöfe der Armenischen Apostolischen Kirche. Der Gast aus Rom will ihnen die Grüße von Papst Franziskus überbringen und ihnen versichern, dass dieser die Einheit der Christen in der gegenwärtigen Situation als „zwingendes Gebot“ betrachte und dass die katholische Kirche „zu jedweder Zusammenarbeit bereit“ sei. Die Christen, so heißt es in dem Statement aus dem Vatikan, hätten seit jeher „einen grundlegenden Beitrag zur Entwicklung der Kultur und der Gesellschaft geleistet“, zu dem sie auch weiter bereit seien.

Besondere Feiern

Ein besonderer Moment ist für den 25. Januar, das Fest der Bekehrung des heiligen Paulus und letzter Tag der Gebetsoktav für die Einheit der Christen, vorgesehen. Demnach wird Kardinal Gugerotti der Eucharistie in der Gedenkstätte vorstehen, die an dem Ort errichtet wurde, an dem Paulus der Überlieferung zufolge sein Bekehrungserlebnis hatte. Außerdem werde er die Reliquien der Märtyrer von Damaskus in der lateinischen Kirche und der maronitischen Kathedrale in Bab Touma verehren, hieß es in dem Statement weiter. Ankunft und Abreise sind über den Libanon geplant, wo er den Angaben zufolge jeweils die erste und letzte Nacht in der örtlichen Apostolischen Nuntiatur in Beirut verbringen wird.

(vatican news - cs)