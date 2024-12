Papst ernennt neuen Weihbischof für Jordanien

Mädchen in Jordanien (ANSA)

Papst Franziskus hat einen neuen Weihbischof für Jordanien ernannt, wie der Vatikan am Dienstag mitteilte. Es handelt sich um den Vizerektor der Universität Bethlehem, Iyad Twal, den Franziskus zum neuen Weihbischof mit Sitz in Amman ernannte.

Weihbischof Twal unterstützt künftig den Lateinischen Patriarchen Kardinal Pierbattista Pizzaballa, zu dessen Diözese auch die Vikariate für Israel, die Palästinensergebiete und für Zypern gehören; sie werden ebenfalls von einem Weihbischof geleitet. Die Ernennung wurde am Dienstagmittag gleichzeitig in Jerusalem vom Patriarchat mitgeteilt.

Der in Amman geborene Twal ist der einzige Jordanier unter den Bischöfen des Lateinischen Patriarchats. Aus dem Haschemitischen Königreich stammt der größte Teil des Klerus der Diözese.

Gratulation von Kardinal Pizzaballa

Kardinal Pizzaballa gratulierte dem neuen Weihbischof und hieß ihn in der Kirchenleitung willkommen. Twal selbst äußerte sich überrascht. Er freue sich aber auf die neue Aufgabe in der Heimat. Dort gebe es eine lebendige katholische Gemeinschaft, die gute Beziehungen zu Staat und Königshaus unterhalte, sagte der Geistliche der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Twal, ein Verwandter des früheren Lateinischen Patriarchen Fouad Twal, studierte an der römischen Lateran-Universität und wurde 1998 zum Priester geweiht. Danach nahm er verschiedene Aufgaben im Seelsorge-, Schul- und Bildungsbereich im Palästinensergebiet wahr. Zuletzt war er an der Bethlehem Universität in leitender Position tätig.

(vatican news/kna – pr)