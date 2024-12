Der Petersplatz

Vatikan: Adventspredigten zum Thema Hoffnung

Auch in diesem Jahr kann das Vatikanpersonal an den Freitagen vor Weihnachten in der Audienzhalle an Meditationen teilnehmen. Neu ist in diesem Jahr das Gesicht des Predigers: Der erst vor Kurzem zum Nachfolger von P. Raniero Cantalamessa ernannte Roberto Pasolini – ebenfalls Kapuziner – wird sie am 6., 13. und 20. Dezember im Beisein des Papstes halten.

In den Stimmen der Propheten, die diese liturgische Zeit prägen, liege eine Einladung, „zu erkennen, welche Türen uns mit neuer Hoffnung in das Geheimnis unseres Menschseins einführen", schreibt Pater Pasolini. Seine Predigten stehen unter dem Titel „Die Türen der Hoffnung. Auf dem Weg zur Eröffnung des Heiligen Jahres durch die Prophezeiung von Weihnachten". Die Betrachtungen wird der Ordensmann, den Papst am 9. November zum neuen Prediger des Päpstlichen Hauses ernannt hat, an den Freitagen des 6., 13. und 20. Dezember jeweils um 9 Uhr in der vatikanischen Audienzhalle halten – wie auch unter seinem Vorgänger üblich in Anwesenheit des Papstes. Zu den Meditationen eingeladen sind Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe, Prälaten und Laien der päpstlichen Familie sowie die Mitarbeiter der Römischen Kurie, des Governatorats und des Vikariats von Rom. Auch Generalobere oder Prokuratoren der Orden, die der Päpstlichen Kapelle angehören, können teilnehmen. Die Türen des Staunens, des Vertrauens und der Kleinheit „In diesem Jahr bereitet uns die Adventszeit nicht nur auf Weihnachten vor, sondern begleitet uns auch auf das kommende Heilige Jahr hin", schreibt Pater Pasolini in der Einladung der Präfektur des Päpstlichen Hauses zu den Freitagsmeditationen. Diese liturgische Zeit sei eine besondere Gelegenheit der Gnade, „um die lebendige Erfahrung der Liebe Gottes zu erneuern, die im Herzen die sichere Hoffnung auf das Heil in Christus weckt", wie Papst Franziskus in der Verkündigungsbulle des Heiligen Jahres 2025 Spes non confundit betont. „Die Stimmen der Propheten, die in dieser liturgischen Zeit so präsent und durchdringend sind, mahnen uns eindringlich, auf dem Weg zum Reich Gottes nicht die Orientierung zu verlieren", unterstreicht der Ordensmann. Er lädt dazu ein, diese Stimmen bewusst zu hören, um die „Türen der Hoffnung" zu erkennen, die unser Menschsein neu erleuchten. Diese Türen, so erklärt der Prediger des Päpstlichen Hauses weiter, seien die „des Staunens, um die in der Welt und in der Geschichte vorhandenen Samen des Evangeliums bewundern zu können", die „des Vertrauens, um mit respektvollem und offenem Herzen auf andere zuzugehen", und schließlich die „der Kleinheit, um keine Angst zu haben, endlich wir selbst zu werden". „Ein Schritt der inneren Metamorphose" Angesichts des bevorstehenden Heiligen Jahres erinnert die Präfektur des Päpstlichen Hauses an die Worte von Paul VI. zur Eröffnung des Heiligen Jahres 1975: „Die Feier des Jubiläums mit seiner einfachen, aber tiefgreifenden geistlichen Disziplin und mit der symbolischen Öffnung der Türen der Barmherzigkeit und der Vergebung soll den Schritt der inneren Verwandlung, den mutigen Schritt der moralischen Wahrheit (...), den Schritt der Bekehrung des Herzens bedeuten." Diese Worte würden dazu anregen, über die Bedeutung des Gnadenjahres und die Weise, wie es erlebt werden könne, nachzudenken – ein Aufruf, der angesichts der Adventszeit und der bevorstehenden Feier des Heiligen Jahres 2025 aktueller denn je sei, heißt es in der Mitteilung. (vatican news - tc/cs)