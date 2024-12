Vatikan: Vorbereitung auf das Heilige Jahr im Petersdom

Im Petersdom wurde am Montag die traditionelle „recognitio“ durchgeführt, ein wichtiger Ritus zur Wiedereröffnung der Heiligen Pforte für das kommende Heilige Jahr. Kardinal Mauro Gambetti leitete die Zeremonie, unterstützt von den „Sampietrini“, den Handwerkern und Restauratoren des Vatikans.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Am Montag begann der feierliche Countdown für das Heilige Jahr 2025 mit der Durchführung der „recognitio“ im Petersdom. Dieser uralte Ritus bestätigt, dass die Heilige Pforte unversehrt und versiegelt ist, um sie für das kommende Heilige Jahr wieder zu öffnen.

Die Zeremonie wurde von Kardinal Mauro Gambetti, dem Erzpriester des Petersdoms, mit einem Gebet eröffnet. Unterstützt von den „sampietrini“, den Handwerkern und Restauratoren der vatikanischen Dombauhütte, wurde die Mauer durchbrochen, die die Heilige Pforte seit ihrer Schließung im Jahr 2016 versiegelt hatte.

Die Feier am Montag im Petersdom

Hinter der Mauer kam eine Metallkiste zum Vorschein, die zentrale Symbole des Jubiläumsjahres enthält: den Schlüssel zur Öffnung der Pforte, die Türgriffe, ein Pergament mit der Schließungsurkunde des letzten Jubiläums, vier goldene Steine sowie Medaillen aus den Pontifikaten von Franziskus, Benedikt XVI. und Johannes Paul II.

Prozession zum Confessio-Altar

Im Anschluss führte Kardinal Gambetti eine Prozession zum Confessio-Altar des Petersdoms, begleitet von Gebeten und der Litanei der Heiligen. Nach einer kurzen Andacht wurde die Metallkiste in den Kapitelsaal gebracht und dort geöffnet. Erzbischof Rino Fisichella, Propräfekt des Dikasteriums für die Evangelisierung, und Erzbischof Diego Ravelli, Zeremonienmeister der päpstlichen Liturgien, waren anwesend, um die wertvollen Gegenstände in Empfang zu nehmen.

Die „recognitio“ im Petersdom ist der Auftakt zu einer Reihe von Zeremonien in den anderen römischen Basiliken: Am Dienstag wird die Heilige Pforte der Lateranbasilika überprüft, am 5. Dezember folgt St. Paul vor den Mauern und am 6. Dezember Santa Maria Maggiore.

Die Heilige Pforte im Petersdom

Kardinal Mauro Gambetti und die „sampietrini“

Kardinal Mauro Gambetti, seit 2021 Erzpriester des Petersdoms, ist für die Verwaltung und spirituelle Betreuung der wichtigsten Kirche der Christenheit verantwortlich. Der ehemalige Generalminister des Franziskanerordens bringt sowohl organisatorische als auch spirituelle Expertise in seine Rolle ein und leitet Zeremonien wie die „recognitio“ mit besonderer Hingabe.

Die „sampietrini“ sind die Handwerker und Restauratoren der vatikanischen Dombauhütte, die für die Pflege und Instandhaltung des Petersdoms zuständig sind. Seit Jahrhunderten spielen sie eine zentrale Rolle bei der Erhaltung der Basilika und unterstützen auch bei liturgischen Feiern, die technische oder handwerkliche Expertise erfordern.

Die Zeremonie im Petersdom

Das kommende Heilige Jahr

Das Heilige Jahr, ein besonderes Jubeljahr, wird am Abend des 24. Dezember 2024 offiziell mit der Öffnung der Heiligen Pforte durch Papst Franziskus beginnen. Es steht unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ und wird Millionen Gläubige nach Rom führen, um spirituelle Erneuerung und Ablass zu erlangen.

Die Vorbereitung zur Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom