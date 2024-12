Papst Franziskus beim Te Deum am 31.12.2023 (ANSA)

Live bei uns: Mit dem Papst ins neue Jahr

Zu Silvester leitet Papst Franziskus am 31. Dezember um 17 Uhr im Petersdom einen Vespergottesdienst mit dem Te Deum als Dank für das vergangene Jahr. Das neue Jahr beginnt das katholische Kirchenoberhaupt mit einer Festmesse zu Ehren der Gottesmutter Maria im Petersdom um 10 Uhr. Am Nachmittag wird dann die vorletzte Heilige Pforte in Rom geöffnet. Wir übertragen live und mit deutschem Kommentar.

Am 1. Januar spricht Papst Franziskus auch den Angelus, den wir ab 11.55 Uhr ebenfalls live und mit deutschem Kommentar übertragen. Die katholische Kirche begeht am 1.1. 2025 den 58. Welttag des Friedens. Die Papst-Botschaft dazu wird immer vorab veröffentlicht. Sie steht unter dem Motto „Vergib uns unsere Schuld, schenke uns deinen Frieden". Am Nachmittag des Neujahrstages wird in Rom auch eine weitere Heilige Pforte geöffnet: in der Lieblingsbasilika von Papst Franziskus, Santa Maria Maggiore. Wir übertragen auch diese heilige Messe unter Vorsitz von Kardinal Stanisław Marian Ryłko ab 16.55 Uhr live und mit deutschem Kommentar.