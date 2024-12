Das Grab Benedikts XVI. in den vatikanischen Grotten

Live bei uns: Gedenkmesse für Benedikt XVI.

Mit einem feierlichen Gottesdienst wird in Rom der zweite Todestag von Benedikt XVI. begangen. Wir übertragen die Messfeier in deutscher Sprache am Silvestertag ab 8.00 Uhr im Livestream auf unserer Webseite vaticannews.de.

Benedikt war der erste Papst aus Deutschland seit rund 500 Jahren: Mit seiner Wahl 2005 wurde aus Kardinal Joseph Ratzinger Papst Benedikt XVI. Auch sein Rücktritt 2013 war historisch.



Am Morgen des 31. Dezember 2022 ist er mit 95 Jahren im früheren Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben. Zum zweiten Todestag wird der Schweizer Kardinal Kurt Koch, Ökumene-Verantwortlicher des Vatikans und langjähriger Wegbegleiter Benedikts, am Grab des Papstes aus Bayern in den vatikanischen Grotten einen Gedenkgottesdienst feiern. Wo und wann wir übertragen Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Gedenkmesse für Benedikt XVI. mit Kard. Kurt Koch am 31.12.24 ab 8.00 Uhr im Livestream auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über unsere Partnersender mitverfolgen: die katholischen Fernsehsender EWTN und k-TV. Schalten Sie sich zu!