Für Heiliges Jahr: Papst segnet neue Wasserhäuser in Rom

Am Mittwochmorgen will Franziskus zwei neue Wasserhäuser in Rom segnen, die im Zuge der Vorbereitungen zum Heiligen Jahr 2025 aufgestellt wurden. Anlässlich des Jubeljahres sollen auch Kolonnaden am Petersplatz besonders beleuchtet werden.

Über die Neuerungen wurde am Montag bei einer Pressekonferenz im Vatikan berichtet.

Zusätzliche Wasserversorgung im Heiligen Jahr

14 neue Wasserhäuser soll es demnach für die Pilger im Heiligen Jahr in Rom geben, zwei davon in der Vatikanstadt. Eines davon wurde bei den Vatikanischen Museen eingerichtet, das andere am Eingang in Nähe der Leoninischen Mauer. Beide will der Papst am Mittwochmorgen segnen. Die restlichen zwölf sind in Rom verteilt, beispielsweise in der Nähe der wichtigen Basiliken.

Weiterer Teil der Initiative ist die Beleuchtung der 140 Statuen auf den Kolonnaden rund um den Petersplatz. Dabei werden die alten Lampen an jeder Statue durch zwei Projektoren ersetzt: Der erste beleuchtet diese, der zweite erzeugt Schatteneffekte.

Im Dialog mit Heiligen-Skulturen

Die neue Präsentation, die die freiplastischen Skulturen aus Travetin-Kalkstein vor allem auch am Abend besser zur Geltung kommen lässt, solle Pilgern dabei helfen, in einen ,spirituellen Dialog' mit den dargestellten Heiligen und Aposteln am Petersplatz zu treten. Das hob Erzbischof Rino Fisichella, Pro-Präfekt des Dikasteriums für die Neuevangelisierung und Verantwortlicher für das Jubiläum 2025, bei der Pressekonferenz am Montag hervor.

(vatican news – fl)