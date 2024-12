Der Vatikan eröffnet einen Kindergarten

Gut die Hälfte des Vatikanstaats sind Gärten (Copyright (c) 2024 Mistervlad/Shutterstock. No use without permission.)

Im Vatikanstaat will im kommenden Frühjahr eine Kindertagesstätte für 30 Kinder eröffnen. Das teilte das Governatorat an diesem Donnerstag in einer Mail an alle Angestellten mit. Es ist die erste Einrichtung dieser Art im Papststaat. Junge Eltern unter den Laienangestellten hatten seit Jahren auf einen Kindergarten gedrängt.

Die Kita werde zweisprachig Italienisch und Englisch geführt, hieß es in der Mitteilung. Sie soll Kindern von 3 bis 36 Monaten offenstehen und sei dazu gedacht, den Bedürfnissen der Vatikan-Angestellten entgegenzukommen. Auch der Name der Einrichtung ist bereits gefunden: Der Kindergarten heißt „San Francesco e Santa Chiara“ und wird in einer kleinen Villa in der Via San Luca innerhalb der Vatikanmauern untergebracht. Die Straße liegt im sogenannten Geschäftsviertel des Vatikanstaats in der Nähe der Mensa.

„Es wird ein strukturierter Raum sein, in dem die Kinder die Möglichkeit haben, zu wachsen, zu teilen und aktiv zu sein“, heißt es in der Mitteilung des Governatorats. Eine pädagogische Fachkraft werde die Jungen und Mädchen in ihrer Entwicklung unterstützen und ihnen helfen, altersgerechte Fähigkeiten und Eigenständigkeit zu erlangen.

Die geplanten Öffnungszeiten montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 18:30 Uhr sind im Vergleich mit dem umgebenden Italien großzügig. Zu den monatlichen Kosten des Angebots machte das Governatorat zunächst keine Angaben.

Die Elternzeitregelungen im Vatikan sehen einen Wiedereinstieg der Mutter am Arbeitsplatz spätestens ein Jahr nach der Geburt eines Kindes vor. Elternzeit für Väter gibt es vorerst nicht.

Laienangestellte drängten seit langer Zeit auf die Einrichtung eines vatikanischen Betriebskindergartens. In den vergangenen Jahren wurde eine Sommerfreizeit für Kinder von Vatikanangestellten im Vatikanstaat eingerichtet.

(vatican news – gs)