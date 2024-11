Vatikan warnt vor Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Der Vatikan warnt vor „subtilen Formen“ von Rassismus. Von ihr könnten etwa Migranten, Flüchtlinge und ihre Familien besonders betroffen sein.

Das sagte Vatikan-Erzbischof Gabriele Caccia am Donnerstag bei einer UNO-Debatte über Ausländerfeindlichkeit und Rassen-Diskriminierung in New York. Es sei wichtig, Migranten „immer als menschliche Wesen zu betrachten, die die gleiche Würde besitzen wie jeder andere Menschen“, so der Ständige Beobachter des Heiligen Stuhls bei der UNO.

Sorge über Fremdenfeindlichkeit online

Besorgt ist der Vatikan nach Caccias Worten auch über die zahlreichen Fälle religiöser Intoleranz, Diskriminierung und Verfolgung. „Einzelpersonen und Gemeinschaften sehen sich Einschränkungen und Verfolgung ausgesetzt, weil sie sich zu ihrem Glauben bekennen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Solche Einschränkungen untergraben das Grundprinzip der Religions- und Glaubensfreiheit.“

Der Kuriendiplomat warnte auch vor Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Internet und auf digitalen Plattformen. Bei der Bekämpfung dieser Übel sei die Bildung von größter Bedeutung, „sowohl als Reaktionsstrategie als auch als längerfristige Präventionsmaßnahme“.

