Krippe bekommt neuen Schutz vor Möwen

Ochs, Esel, Möwe? Damit letztere in der Vatikan-Krippe auf dem Petersplatz nicht überhandnehmen, kommt in diesem Jahr Technik zum Einsatz. Zwei Ultraschallgeräte sollen die diesjährige Vatikan-Krippe vor Möwen schützen.

Das teilte das Governatorat der Vatikanstadt am Dienstag mit. Die Zahl der Meeresvögel in Rom steigt seit Jahren. Temporär ist vor dem Petersdom ein Laserstrahl zur Vergrämung der gefiederten Besucher im Einsatz.

Denen dürfte die Krippe, die am 7. Dezember eingeweiht wird, besonders gefallen, stellt sie doch die Lagune von Grado dar. Die Stadt liegt am äußersten Nordende der Adria und verfügt über eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt. Die zahlreichen Vogelarten dieser Region finden sich ebenfalls in der Vatikan-Krippe - allerdings völlig unbeweglich aus dem 3D-Drucker.

(domradio)