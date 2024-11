Vatikan-Fußballliga: Archiv-Team triumphiert, Sixtina-Chor knapp

Die vatikanische Fußballliga hat in den letzten beiden Spielrunden Spannung und Überraschungen geboten. Mit einem klaren Sieg und einem unerwarteten Ergebnis zeigte das Archiv-Team seine Dominanz, während der Sixtina-Chor nach einer hart umkämpften Partie siegreich vom Platz ging.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Im Herzen des Vatikans wird nicht nur gebetet, sondern auch intensiv Fußball gespielt. Die vatikanische Fußballliga, bestehend aus Teams von verschiedenen Abteilungen und Organisationen des kleinsten Staates der Welt, hat mit der dritten und vierten Spielrunde spannende Begegnungen und hohe Ergebnisse geliefert. Dabei stand besonders das Team des Archivs im Mittelpunkt, das in der vierten Spielrunde mit einem beeindruckenden Sieg auftrumpfte.

Freiwilligenverband zeigte seine Stärke

In der dritten Spielrunde zeigte das Team der „Associazione SS. Pietro e Paolo“ (Freiwilligenverband) seine Stärke und bezwang die „Dombauhütte“ mit einem klaren 4:0. Die Mannschaft Dirseco (Supermarktmitarbeiter) profitierte vom Nichtantritt des Archiv-Teams und sicherte sich so ein 3:0 ohne Anstrengung. Währenddessen dominierte das Team „Pacao“ den „FC Guardia“ (Schweizergarde) und erzielte ein beeindruckendes 8:1. Der Sixtina-Chor hatte in dieser Runde spielfrei und konnte sich somit auf die nächste Partie vorbereiten.

In der vierten Spielrunde war es dann das Archiv-Team, das alle Blicke auf sich zog. Nach der Niederlage durch Nichtantritt in der dritten Runde kehrten sie mit voller Stärke zurück und besiegten die „Associazione SS. Pietro e Paolo“ mit einem dominanten 9:2. Der Sixtina-Chor trat gegen die Dombauhütte an und zeigte eine kämpferische Leistung, die mit einem 5:3-Sieg belohnt wurde. Im Duell zwischen Dirseco und Pacao gab es ein spannendes Unentschieden von 3:3. Der FC Guardia pausierte in dieser Runde.

In der provisorischen Rangliste nach vier Spieltagen führt demnach mit 10 Punkten die Mannschaft Dirseco dicht gefolgt von der Archiv-Mannschaft mit 8 Punkten. Die „Dombauhütte“ und Sixtina-Chor haben je 6 Punkte. Es folgt mit 4 Punkten das Team Pacao. Die „Associazione SS. Pietro e Paolo“ und der „FC Guardia“ haben bisher 0 Punkte auf ihrem Konto.

Besonderheiten

Die vatikanische Fußballliga bietet den Teilnehmern aus den verschiedenen Institutionen des Heiligen Stuhls eine einzigartige Möglichkeit, sich sportlich zu messen und als Teams zusammenzuwachsen. Jedes Team bringt dabei den besonderen Geist seines Bereichs auf das Spielfeld – ob das präzise Archiv oder der traditionsreiche Sixtina-Chor. Die Liga verbindet nicht nur Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen, sondern dient auch als Forum für gegenseitiges Kennenlernen und Stärkung des Teamgeistes.

Mit weiteren Spielrunden vor sich bleibt es spannend, welche Teams die Tabellenführung übernehmen und welche Überraschungen noch auf die Zuschauer warten. Die vatikanische Fußballliga zeigt, dass auch abseits der spirituellen und diplomatischen Aufgaben der Geist des Sports einen besonderen Platz im Vatikan hat.

