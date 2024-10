Archiv und Dirseco dominieren die 2. Vatican-Cup-Runde

In der zweiten Runde des Vatican Cup 2024 haben die Teams der vatikanischen Fußballliga spannende Partien und beeindruckende Ergebnisse geliefert. Während die Mannschaften des Archivs und Dirseco mit klaren Siegen ihre Führungsposition in der Tabelle untermauern, kämpfen andere Teams um den Anschluss. Ein spektakuläres Spiel zwischen FC Guardia und Archiv endete mit einem wahren Torregen.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die zweite Runde des Vatican Cup 2024 brachte spannende Fußballaction und einige unerwartete Ergebnisse für die Teams des kleinsten Staates der Welt. Archiv und Dirseco sind derzeit die Spitzenreiter in der Liga und bleiben mit jeweils sechs Punkten unangefochten. Besonders Archiv beeindruckte durch ein offensives Tor-Feuerwerk und schickte FC Guardia mit einem deutlichen 11:4 vom Platz. Damit sorgten sie für das torreichste Spiel der bisherigen Saison.

Der Sieg gegen FC Guardia war eine Demonstration von Stärke und Ausdauer. FC Guardia schaffte es zwar, vier Tore zu erzielen, doch die Verteidigung konnte dem Ansturm von Archiv letztendlich nicht standhalten.

Supermarkt schlägt Dombauhütte

Auch Dirseco (Supermarkt-Abteilung) setzte sich mit 3:1 klar gegen Fabbrica S. Pietro (Dombauhütte) durch. Dirseco zeigte eine solide Leistung und kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken. Fabbrica S. Pietro hatte Mühe, ins Spiel zu finden, und schaffte es nicht, den Ausgleich zu erzwingen. Der Sieg sicherte Dirseco den zweiten Tabellenplatz und lässt das Team in der Spitzengruppe verbleiben.

Eine weitere Überraschung bot das Spiel zwischen Associazione SS. Pietro e Paolo und dem Team Sistina, das mit 3:8 endete. Der Chor der Sixtinischen Kapelle bewies, dass er nicht nur in der Musik, sondern auch auf dem Fußballfeld taktisch diszipliniert agiert. Mit acht Treffern dominierten die Chormitglieder das Spiel und ließen Associazione SS. Pietro e Paolo kaum eine Chance.

In der provisorischen Rangliste stehen Archiv und Dirseco mit jeweils sechs Punkten an der Spitze. Fabbrica S. Pietro und Sistina folgen mit drei Punkten. Am Tabellenende stehen Pacao, Associazione SS. Pietro e Paolo und FC Guardia, die bislang noch keinen Punkt sammeln konnten. Besonders für FC Guardia bedeutet die deutliche Niederlage gegen Archivio einen herben Rückschlag.

Der Vatican Cup 2024 zeigt bisher, dass die Teams mit unterschiedlichen Strategien und Spielstilen agieren und jedes Spiel für Überraschungen sorgen kann. In der nächsten Runde wird es spannend sein zu sehen, ob Archiv und Dirseco ihre Siegesserien fortsetzen können oder ob eines der Teams aus der unteren Tabellenhälfte den Anschluss findet.

(vatican news)