Vatikan-Bibliothek und Bahrain schließen Kooperationsvertrag

Als eine der bedeutendsten Bibliotheken der Welt besitzt die Bibliothek des Vatikans auch islamische Schriften, die in Zukunft noch besser bewahrt werden sollen.

Lesen Sie auch 12/11/2024 Papst erweitert Vatikan-Archiv und Bibliothek für die Weltkultur Papst Franziskus stärkt das kulturelle Erbe der Kirche: Durch einen päpstlichen Chirographen ordnet er die Erweiterung des Apostolischen Archivs und der Bibliothek an und schafft ...

Der Kooperationsvertrag zwischen der Vatikanischen Bibliothek und dem Königreich Bahrein soll am Freitag im Rahmen der Internationalen Bibliothekstagung, die derzeit im Vatikan stattfindet, unterschrieben werden. Im Vertrag ginge es vor allem um innovative Formen der Katalogisierung und Konservierung. Das kündigte der Vatikan an.

Die Bibliothek umfasst mehr als zwei Millionen Bücher und 150.000 alte Handschriftenbänder. Auch Projekte zur Förderung und Verbreitung dieses Sammlungsgutes seien Ziel der Partner.

Die Vereinbarung bezieht sich auf das „Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt", das Papst Franziskus und der Großimam der Kairoer Azhar-Univeristät, Ahmad al-Tayyib, 2019 in Abu Dhabi unterzeichneten. Sie erwähnt auch den Besuch des Papstes im November 2022 in Bahrain.

Für den Vatikan unterzeichnet der Archivar der Heiligen Römischen Kirche, Erzbischof Angelo Vincenzo Zani. Stellvertretend für Bahrains König wird Majed bin Ali Alnoaimi, Minister für öffentliche Angelegenheiten unterschreiben.

Zani bezeichnete das Projekt als eines von internationaler Relevanz, besonders mit Blick auf die innovativen Möglichkeiten zur Bewahrung des Schriftguts.

(kna - fl)