Papst erweitert Vatikan-Archiv und Bibliothek für die Weltkultur

Papst Franziskus stärkt das kulturelle Erbe der Kirche: Durch einen päpstlichen Chirographen ordnet er die Erweiterung des Apostolischen Archivs und der Bibliothek an und schafft Platz für eine breitere öffentliche Zugänglichkeit.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Der Vatikan hat an diesem Montag einen bedeutenden Beschluss von Papst Franziskus veröffentlicht, der dazu beiträgt, den kulturellen und historischen Reichtum der Kirche zu bewahren und zugänglicher zu machen. Mit einem sogenannten Chirographen – einem päpstlichen Erlass in Form eines handschriftlichen Dekrets – ordnet das Kirchenoberhaupt die räumliche Erweiterung des Vatikanischen Apostolischen Archivs und der Bibliothek an. Dies geschieht durch die Nutzung eines Teils des Lateranpalastes, in dem bislang das Päpstliche Römische Hauptseminar untergebracht ist.

Mit diesem Schritt folgt Papst Franziskus dem jahrhundertelangen Engagement der Kirche, ihre Dokumente, die oft Jahrtausende alte Zeugnisse der Geschichte und der Verwaltung der Weltkirche sind, sorgsam zu bewahren. In seiner Erklärung betont er, dass es die Aufgabe der beiden Institutionen sei, dieses wertvolle Erbe für die Nachwelt zu sichern und zugleich besser zugänglich zu machen. Die Entscheidung knüpft an das Vermächtnis seiner Vorgänger an, die seit der Zeit des mittelalterlichen Scriniums der römischen Kirche daran gearbeitet haben, wichtige kirchliche Dokumente zu archivieren und zu pflegen.

Lateran-Palast

Weiterentwicklung und öffentliche Zugänglichkeit

Mit dieser Entscheidung wolle er die Weiterentwicklung und öffentliche Zugänglichkeit der Vatikanischen Sammlungen fördern, heißt in dem Chirograhpen. Zur Umsetzung der Pläne setze er eine Kommission ein, bestehend aus Vertretern des Staatssekretariats, des Apostolischen Archivs und der Bibliothek. Diese Kommission werde bestimmen, welche Kategorien von Dokumenten in die neuen Räume übertragen werden sollen. Die Bauarbeiten und der Transfer sollen parallel erfolgen, um den Prozess zu beschleunigen und eine möglichst effiziente Verwaltung zu gewährleisten.

Die Entscheidung habe auch eine logistische Bedeutung, da die neuen Räumlichkeiten eine erhöhte Speicherkapazität bieten. So könnten wertvolle historische und kulturelle Dokumente besser geschützt und organisiert werden. Dies umfasse möglicherweise sensible Schriften, die das Vatikanische Archiv und die Bibliothek künftig noch intensiver erschließen und bewahren möchten.

Ein entscheidendes Element dieser Anordnung sei ihre Gültigkeit: Der Beschluss werde mit seiner Veröffentlichung im „L'Osservatore Romano“ sofort wirksam und erhalte damit die rechtliche Bindung und Stabilität eines vatikanischen Gesetzes.

Ein päpstlicher Chirograph

Ein päpstlicher Chirograph, wie ihn Papst Franziskus hier verwendet, ist eine besondere Form des päpstlichen Dekrets. Im Gegensatz zu anderen kirchlichen Erlassen zeichnet sich der Chirograph dadurch aus, dass er vom Papst eigenhändig unterzeichnet und meist persönlich initiiert wurde. Chirographen befassen sich oft mit organisatorischen oder verwaltungstechnischen Anordnungen innerhalb des Vatikans und der Kurie, die in direkter Verbindung mit den Aufgaben des Papstes stehen. So verleiht dieser Chirograph der Anordnung zur Erweiterung des Archivs und der Bibliothek besondere Bedeutung und setzt ein klares Zeichen dafür, wie wichtig Papst Franziskus die Bewahrung und Verbreitung der kulturellen und historischen Güter der Kirche ist.

