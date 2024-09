Christbaum auf dem Petersplatz kommt 2024 aus Trient

Der diesjährige Christbaum auf dem Petersplatz stammt aus der norditalienischen Provinz Trient. Am 7. Dezember wird der 29 Meter hohe Baum feierlich illuminiert und die Weihnachtskrippe enthüllt.

Wie das Governatorat des Vatikanstaats am Dienstag bekanntgab, kommt der diesjährige Christbaum aus der kleinen Gemeinde Ledro, nahe dem Gardasee, in der Provinz Trient. Die 29 Meter hohe Rottanne wird am Nachmittag des 7. Dezember auf dem Petersplatz feierlich beleuchtet. Die Wahl dieses Baumes aus einer 5.000-Einwohner-Gemeinde betont die enge Verbindung zwischen der Region Trentino und den weihnachtlichen Feierlichkeiten im Vatikan.

Neben der festlichen Illumination des Baumes wird an demselben Tag auch die diesjährige Weihnachtskrippe erstmals für Pilger und Besucher präsentiert. Die Krippe wurde von Freiwilligen von der Insel Grado, einer malerischen Insel im äußersten Nordosten Italiens, gestaltet. Sie spiegelt die Lagunenlandschaft und das Leben der Fischer wider, welche tief mit der Tradition der Insel verwoben sind. Diese besondere Krippe verleiht der Weihnachtsdarstellung auf dem Petersplatz in diesem Jahr eine regionale und maritime Note, indem sie die einzigartigen kulturellen Elemente von Grado in den Fokus rückt.

Der Christbaum und die Krippe werden bis zum Fest der Taufe Christi zu sehen sein, das am 12. Januar 2025 gefeiert wird. Die jährliche Weihnachtsdekoration auf dem Petersplatz zieht traditionell zahlreiche Pilger und Touristen aus aller Welt an und ist ein zentrales Element der weihnachtlichen Feiern im Herzen des Vatikan.

(vatican news - mg)