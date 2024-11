Papst ernennt Verwalter für Ökologie-Hochschule in Castel Gandolfo

Ein US-amerikanischer Priester mit mexikanischen Wurzeln wird Verwaltungsleiter des päpstlichen Zentrums für Hochschulbildung „Laudato si'“ in Castel Gandolfo. Manuel Dorantes aus dem Klerus der Erzdiözese Chicago tritt seinen Dienst im Dezember an, er hat auch Medienerfahrung unter anderem im Vatikan gesammelt.

Der vatikanische Pressesaal gab die Entscheidung durch Papst Franziskus an diesem Mittwoch bekannt. Dorantes ist auf vier Jahre ernannt. Franziskus richtete das Zentrum für Hochschulbildung „Laudato si'“ 2023 in der früheren päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo ein, die er nicht mehr als solche nutzt. Palast und Park sind seit etlichen Jahren für Touristen zugänglich.

Manuel Dorantes, der im Alter von zwölf Jahren als Migrant von Mexiko in die USA kam, ist in den Staaten als auch in den Medien aktiver Priester hervorgetreten. Neben seinem Theologiestudium in Chicago erwarb er einen Abschluss in Journalismus. Er arbeitete ab 2016 für einige Zeit im Pressebüro des Heiligen Stuhls und half bei Live-Übertragungen von Radio Vatikan mit.

(vatican news – gs)