Papst lobt das neue Zentrum für Hochschulbildung „Laudato si'“

Papst Franziskus hat bei einer Audienz am 19. September 2024 die Bedeutung des Zentrums für Hochschulbildung „Laudato si'“ hervorgehoben. Es sitzt in Castel Gandolfo auf dem Anwesen, das zur ehemaligen päpstlichen Sommerresidenz gehört. In seiner Ansprache würdigte er die Fortschritte des Projekts „Borgo Laudato si'“, das als greifbares Modell für integrale Ökologie und nachhaltige Entwicklung dienen soll.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die Initiative ist Teil der Bemühungen des Vatikans, eine ökologische Wende zu fördern, die sowohl die Umwelt als auch die menschliche Gesellschaft berücksichtigt.

Ein Ort des Lernens und der Praxis

Das Zentrum wurde Anfang 2023 gegründet und dient als Plattform für wissenschaftliche, pädagogische und soziale Aktivitäten. Mit dem Ziel, die Prinzipien der Enzyklika Laudato si' praktisch umzusetzen, arbeitet das Zentrum an einer ganzheitlichen Bildung, die auf Nachhaltigkeit und ökologischem Bewusstsein basiert. Das Projekt „Borgo Laudato si'“ in Castel Gandolfo soll ein Labor für integrale Ökologie werden, in dem landwirtschaftliche Innovationen und ökologische Bildungsangebote verschmelzen.

Agrarökologie und Weinproduktion als Kernstück

Ein zentrales Element des Borgo-Projekts ist die Landwirtschaft, die sich durch nachhaltige Praktiken auszeichnet. Ein neues Highlight ist die Entwicklung eines Weinbergs, der Tradition und Innovation verbindet. Der Papst betonte, dass der Weinbau und andere landwirtschaftliche Initiativen im Borgo ein Symbol für die „guten und fruchtbaren Beziehungen zwischen der Menschheitsfamilie und der Schöpfung“ seien. Der Weinberg soll dabei nicht nur symbolisch für die Rückbesinnung auf ökologische Werte stehen, sondern auch wirtschaftlich und sozial nachhaltige Strukturen schaffen.

Bildung für eine nachhaltige Zukunft

Das Zentrum richtet sich nicht nur an Akademiker, sondern auch an Landwirte, Umweltschützer und andere Interessengruppen, die an einer nachhaltigen Entwicklung interessiert sind. Ziel ist es, neue Wege zu finden, um Menschen in eine wirtschaftliche und ökologische Verantwortung zu führen, die sich an den Prinzipien der Schöpfungsverantwortung und des Gemeinwohls orientiert.

Zukunftsperspektive

Papst Franziskus zeigte sich überzeugt, dass das Zentrum und das Borgo-Projekt einen wichtigen Beitrag zur weltweiten ökologischen Umstellung leisten werden. Er rief dazu auf, die Arbeit fortzusetzen und die ökologischen Prinzipien weiter zu integrieren. Seine abschließende Botschaft an die Mitwirkenden war ein Aufruf, nicht nur die Schöpfung zu bewahren, sondern auch die „Menschenwürde“ durch innovative, integrative Bildung und nachhaltige Praxis zu fördern.

Mit dem „Borgo Laudato si'“ verfolgt der Vatikan ein visionäres Ziel: Die Schaffung eines Modells für die Zukunft, das ökologische Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und wirtschaftliche Innovation in einem umfassenden Bildungsansatz vereint.

