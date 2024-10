Synode im Dialog mit Jugend: Live-Stream ab 18 Uhr

Bei der aktuellen Weltsynode zur Synodalität sind nur wenige junge Menschen vor Ort im Vatikan dabei. Dass auch ihre Stimme gehört werden muss, wird bei der Synode immer wieder betont - und diesen Freitagabend ab 18 Uhr auch konkret: Dann treten der Generalsekretär der Synode, Kardinal Mario Grech, Synoden-Generalrelator Kardinal Jean-Claude Hollerich, eine Ordensfrau und ein Bischof per Video in Dialog mit Studierenden.

Der Bischof von Brownsville in Texas, Daniel Flores, hat den Synodenprozess für die US-Bischofskonferenz geleitet und ist beim virtuellen Jugend-Synoden- Dialog ebenso dabei wie die US-amerikanische Ordensfrau Leticia Salazar vom Orden der Gesellschaft von Notre Dame und Kanzlerin der Diözese San Bernardino, Kalifornien.

Der Austausch wird auf dem Youtube-Kanal der Synode www.youtube.com/@synod-va788 live gestreamt (Originalton ohne Übersetzung). Beim Synoden-Briefing im Vatikan am Donenrstag wurde berichtet, dass Thema der Beratungen auch eine stärkere Einbeziehung der Jugend war. In diesem Zusammenhang wurden etwa andere Mess-Zeiten oder auch Angebote in Einkaufszentren vorgeschlagen: Die Kirche solle dahin gehen, wo junge Menschen sind, digitale Angebote sollten ausgebaut und die Zusammenarbeit mit katholischen Bildungeinrichtungen verstärkt werden, hieß es. Laut dem BDKJ-Bundesvorsitzenden Gregor Podschun sind bei der aktuellen Synode nur zwei jüngere Teilnehmer unter 30 Jahren dabei. Bei der Synode kann sich jeder der will auch einbringen und den zehn Themen- Synoden-Arbeitsgruppen über das römische Synodensekretariat bis Juni 2025 Überlegungen und Vorschläge zukommen lassen. Im Vatikan gab es im Jahr 2018 eine extra Jugend-Synode .

Kardinal Hollerich (links, mit erhobenem Zeigefinger), Kardinal Grech (mitte) und Papst Franziskus (rechts) bei einer Synodensitzung am 15.10.2024

(vatican news - sst)