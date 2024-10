Live zum Abschluss der Synode: Papstrede, Pressekonferenz und Messe

Die Weltsynode zur Synodalität endet diesen Sonntag mit der feierlichen Schluss-Messe mit Papst Franziskus. Wir übertragen am Sonntag (27.10) ab 9.55 Uhr live auf Deutsch. Diesen Samstag (26.10) übertragen wir ab 17.50 Uhr aus der Schlusssitzung (17. Generalkongregation) der mehrwöchigen Kirchenversammlung mit dem abschließenden Grußwort von Papst Franziskus. Diesen Samstag ab 21.00 Uhr übertragen wir die Vatikan-Schlusspressekonferenz.

Lesen Sie auch 25/10/2024 Schönborn: „Meine Synodenerfahrung: Kirche geht Richtung Süden“ Die Kirche geht durch große Prüfungen, aber sie ist auf dem Weg. Das hält der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn zum Ende der Weltsynode im Gespräch mit Radio Vatikan ...

Die Synoden-Schluss-Pressekonferenz wird ohne deutschen Kommentar diesen Samstag ab 21 Uhr per Youtube-Livestream von Vatican Media übertragen sowie im Stream bei uns im Internet auf ww.radiovatikan.va.

Mit deutscher Moderation übertragen wir zuvor diesen Samstag ab 17.50 Uhr aus der letzten Sitzung der Synode das abschließende Grußwort von Papst Franziskus - im Livestream auf der Webseite vaticannews.de. Auch auf dem deutschen Kanal von Vatican News bei Facebook und Youtube können Sie live dabei sein.

Über das Schlussdokument der Synode wird am Nachmittag/Abend des 26. Oktober abgestimmt. Der beschlossene Text wird Papst Franziskus zur Entscheidung vorgelegt, der in der Regel ein nachsynodales Schreiben an die gesamte katholische Kirche verfasst. Die Weltsynode, die offiziell als „16. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode“ bezeichnet wird, beschäftigt sich seit 2021 mit der Frage nach Entscheidungsprozessen und Mitbestimmung in der Kirche. Rund 360 Synodale mit Stimmrecht haben sich seit dem 2.10 im Vatikan getroffen - unter ihnen 272 Bischöfe und 96 Nicht-Bischöfe. 40 Teilnehmer sind weder Kleriker noch Ordensangehörige. Einschließlich der Ordensfrauen sind etwa ein Siebtel der Teilnehmer weiblich.

Schlussmesse am Sonntag

Die zweite und letzte Sitzung der Weltsynode mit dem Titel „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung" endet am 27. Oktober mit der Schlussmesse. Radio Vatikan/Vatican News überträgt diese live und mit deutscher Begleitung am Sonntag, 27. Oktober, ab 9.55 Uhr im Livestream auf der Webseite vaticannews.de. Anschließend übertragen wir zudem wie immer das Mittagsbebet mit Papst Franziskus. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und k-TV, Radio Horeb, Domradio, Radio Maria Österreich, Radio Maria Schweiz und Radio Maria Südtirol. Schalten Sie sich zu!

