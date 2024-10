Neuer EU-Botschafter beim Papst

Der deutsche Jurist Martin Selmayr, zuvor Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, hat sein Amt als EU-Botschafter beim Heiligen Stuhl angetreten.

Damit vertritt Selmayr (53) die Europäische Union auch beim Souveränen Malteserorden, der Republik San Marino sowie den in Rom ansässigen UN-Organisationen. Dazu gehören die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung und das Welternährungsprogramm, wie der deutsche Jurist im Kurznachrichtendienst X schrieb.

Der Antrittsbesuch beim Papst

Von 1998 bis 2000 arbeitete Selmayr für die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main. 2004 wurde er Beamter der Europäischen Kommission, zunächst als Kommissionssprecher für Informationsgesellschaft und Medien (2004 - 2010). Von 2010 bis 2014 war Selmayr als Kabinettchef der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und EU-Kommissarin für das Ressort Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft tätig, danach als Kabinettschef des Präsidenten der Europäischen Kommission (2014 - 2018) und Generalsekretär der Europäischen Kommission (2018 - 2019). Von 2019-2024 war er Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich.

Martin Selmayr an diesem Donnerstag bei Papst Franziskus

„Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit #TeamEurope und der diplomatischen Gemeinschaft in Rom zur Stärkung der regelbasierten internationalen Ordnung, der globalen Ernährungssicherheit und der nachhaltigen Entwicklung auf Basis der Grundsätze der UN-Charta“, so Selmayr. Er dankte dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die ihm anvertraute anspruchsvolle Aufgabe.



Beim Papst vorstellig wurde nach Selmayr auch der amtierende Botschafter des Libanon beim Hl. Stuhl, Farid El-Khazen, dessen Amtszeit nun zu Ende geht. Über Inhalte der Begegnungen wurde nichts bekannt.

(vaticannews/kap-skr)