Papst spricht mit EU-Spitzenvertretern - und frühstückt mit Bedürftigen

Die Reise des Papstes nach Belgien galt zwar nicht den offiziellen Institutionen der EU, doch gab sie Gelegenheit für einen Austausch mit einigen Spitzenvertretern. Sein Frühstück nahm Franziskus anschließend mit Bedürftigen in einer Pfarrei ein.

So traf er am Samstagmorgen, bevor er die Nuntiatur für seinen nächsten Termin verließ, kurz den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Margarítis Schinás, die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Demokratie und Demografie, Dubravka Šuica, die Vertreterin der Weltgesundheitsorganisation bei der Europäischen Union, Oxana Domenti, und den WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge. Das gab der Pressesaal über seinen Telegram-Kanal bekannt, ohne weitere Einzelheiten aus den Gesprächen zu nennen.

Hier begrüßt Franziskus Oksana Domenti und Hans Kluge

Anschließend habe Franziskus wie am Tag zuvor innegehalten, um die Menschen zu begrüßen, die ihn vor der Nuntiatur erwarteten. Insbesondere Kindern und Jugendlichen galt dabei das herzliche Augenmerk des Papstes.

Papst Franziskus und Margaritis Schinas

Direkt anschließend ging es unangekündigt in die Brüsseler Pfarrei Saint-Gilles, in der auch Bedürftige betreut werden. Mit einigen von ihnen nahm Franziskus sein Frühstück ein. Anwesend waren bedürftige Brüsseler und Flüchtlinge aus Afrika und Osteuropa, auf dem Tisch standen Hörnchen. Dabei berichtete Chris aus Togo von seiner gefährlichen Überfahrt nach Europa, und sang dem Papst auch das Marienlied vor, die er in den Momenten größter Angst zur Beruhigung gesummt hatte. Als Gastgeschenk bekam der Papst selbstgebrautes Bier, das die Pfarrei verkauft, um ihre wohltätigen Werke zu finanzieren. Er werde ihnen am Nachmittag sagen können, wie es ihm geschmeckt habe, scherzte Franziskus, der sich seinerseits mit einer versilberten Bronzestatue des heiligen Lorenz, der unter Sixtus II. in Rom Diakon - und somit zuständig für das wohltätige Wirken der Kirchengemeinde - war und dort im August 258 mit zahlreichen weiteren Kirchenvertretern das Martyrium erlitt.

Ein Moment der Begegnung in der Pfarrei St-Gilles

Danach sollte Franziskus ins Brüsseler Randviertel Koekelberg aufbrechen, wo er um 10 Uhr zu einer Begegnung mit den Kirchenvertretern Belgiens in der Herz-Jesu-Basilika erwartet wurde. Wir übertragen live und mit deutschem Kommentar.

