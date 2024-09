Vatikan: Kurz notiert

Hier finden Sie einige Kurzmeldungen aus dem Vatikan von diesem Dienstag.

Ein „säkularer Staat“ irrt sich, wenn er es für seine Aufgabe hält, öffentliche Manifestationen des Religiösen zu unterdrücken. Das sagte der vatikanische „Außenminister“ Erzbischof Paul Richard Gallagher auf einer Konferenz in der polnischen Hauptstadt Warschau. „In diesem Zusammenhang ist es meines Erachtens wichtig, darauf hinzuweisen, dass jeder Rechtsordnung immer eine Vorstellung von Menschlichkeit und Gesellschaft, von Gut, Böse und Gerechtigkeit zugrunde liegt, die oft mit einer Religion verwoben ist: Das gesellschaftliche Leben ist nicht neutral!“

Gallagher (rechts) in Warschau

Der emeritierte Kurienkardinal Marc Ouellet wirbt für mehr Aufmerksamkeit und Förderung für die unterschiedlichen Charismen in der Kirche. Das wäre eine Antwort auf Klerikalismus und ein verzerrtes Kirchenbild, sagte er bei einer Buchvorstellung in Rom. „Männliche und weibliche Charismen“ zu stärken, ist aus Ouellets Sicht „ein offener Weg für alle Getauften in der Kirche“.

Ouellet war Präfekt des vatikanischen Dikasteriums für die Bischöfe

Im Vatikan sind die Themen für die Weltjugendtage 2025 bis 2027 bekanntgegeben worden. Sie lauten für 2025 „Auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid“ (Joh 15,27) und für 2026 „Habt Mut: Ich habe die Welt besiegt“ (Joh 16,33). Das letztgenannte Thema wird auch Motto des Weltjugendtags 2027 in Seoul (Südkorea).

Auch das Motto des nächsten kirchlichen Welttags für soziale Kommunikationsmittel 2025 wurde jetzt im Vatikan bekannt. Es lautet auf Englisch „Share with gentleness the hope that is in your hearts“ (vgl. 1 Petr 3,15-16), zu Deutsch ungefähr: „Seid bereit, jedem bescheiden und ehrfürchtig Rede zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt“.

