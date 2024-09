Papst Franziskus nimmt nach Grippe Arbeit wieder auf

Papst Franziskus an diesem Dienstag bei der Audienz für die Bischöfe aus Mosambik (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Nach einer kurzen Krankheitsphase hat Papst Franziskus an diesem Dienstag seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen und die Bischöfe von Mosambik im Rahmen ihres Ad-limina-Besuchs in Rom empfangen.

Papst Franziskus, der am Montag aufgrund einer leichten Grippe seine geplanten Audienzen abgesagt hatte, ist wieder im Vatikan aktiv. Das vatikanische Presseamt erklärte, die Absage sei eine Vorsichtsmaßnahme angesichts seiner bevorstehenden Reise nach Luxemburg und Belgien gewesen. An diesem Dienstag empfing der Papst die Bischöfe von Mosambik, die sich im Rahmen ihres Ad-limina-Besuchs in Rom aufhalten.

Die katholische Kirche in Mosambik steht vor großen Herausforderungen, insbesondere aufgrund der anhaltenden Gewalt im Norden des Landes durch islamistische Gruppen. Die Kirche spielt eine zentrale Rolle in der Unterstützung der leidenden Bevölkerung und setzt sich aktiv für Frieden und Versöhnung ein.

