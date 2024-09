Vatikan organisiert vier Online-Seminare zum Thema Gebet

Zum Jahr des Gebets und in Vorbereitung auf das Heilige Jahr 2025 organisiert der Vatikan 4 Online-Einheiten auf Englisch zum Thema Gebet. „Der Weg der missionarischen Jünger“. So lautet der Titel der vier englischsprachigen Online-Konferenzen. Das erste Treffen findet am kommenden Samstag, den 7. September, wie auch die anderen geplanten Konferenzen von 17:00 bis 18:30 Uhr statt.

Während sich das aktuelle „Jahr des Gebets" langsam dem Ende zuneigt, beginnen zugleich die Vorbereitungen auf das Heilige Jahr 2025. Dieses wird alle 25 Jahre von der katholischen Kirche ausgerufen. Daher finden in den Jubiläumsjahren viele Pilger ihren Weg in die Stadt. Das kommende Heilige Jahr wird Papst Franziskus am 24.Dezember 2024 eröffnen.

Neben spirituellen Gegelegenheiten zu Vergebung, Versöhnung und neuer persönlicher Hoffnung und Kraft, soll auch das Schöpfen von Hoffnung für andere im Vordergrund stehen.

Missionarische Fortbildung



Im „Jahr des Gebets“ bietet die Päpstliche Missionsvereinigung diese Initiative zur missionarischen Fortbildung an. Am Samstag, dem 7. September, lautet das Thema des Treffens „Das Gebet Jesu“, am Dienstag, dem 17. September, ist „Das Vaterunser - das missionarische Gebet“ an der Reihe, am Samstag, dem 28. September, ist es „Das Gebet der Jünger Christi“, während der abschließende Termin am Dienstag, dem 8. Oktober, „Die Eucharistie - Quelle und Höhepunkt von Mission und Gebet“ gewidmet ist.

Die Initiative wird von Pater Dinh Anh Nhue Nguyen, Generalsekretär der Päpstlichen Missionsvereinigung, koordiniert, der dabei von Pater Tadeusz J. Nowak, Generalsekretär des Päpstlichen Werkes für die Glaubensverbreitung, unterstützt wird. Am Samstag, den 7. September, wird Pater Nguyen in das Thema einführen, gefolgt von einem Beitrag von Pater Nowak.

Franziskus fordert Glauben und Engagement

Papst Franziskus schreibt in seiner Botschaft zum diesjährigen Sonntag der Weltmission: „In dieser Perspektive möchte ich in diesem Jahr, das dem Gebet zur Vorbereitung auf das Heilige Jahr 2025 gewidmet ist, alle einladen, auch und vor allem die Teilnahme an der Messe wie auch das Gebet für den Evangelisierungsauftrag der Kirche zu intensivieren. Gehorsam gegenüber dem Wort des Erlösers hört sie nie auf, in jeder eucharistischen und liturgischen Feier das Gebet des Vaterunsers mit der Anrufung »Dein Reich komme« an Gott zu richten."

