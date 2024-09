Vatikan-Radfahrer Rien Schuurhuis bereitet sich nun auf die Fahrrad-WM in Zürich vor

Athletica Vaticana bei der Rad-EM mit Friedensgebet

Am Sonntag, den 15. September, wird die Athletica Vaticana bei der Rad-Weltmeisterschaft in Zürich erneut antreten, nachdem sie am vergangenen Wochenende an der Europameisterschaft in Belgien teilgenommen hat. Neben dem sportlichen Wettkampf setzt das vatikanische Team ein starkes Zeichen für den Frieden und die Solidarität.

Athletica Vaticana, vertreten durch den Radfahrer Rien Schuurhuis, beendete die Europameisterschaftsrunde auf den historischen Straßen Flanderns. Doch der sportliche Wettbewerb steht für das Team des Papstes nicht allein im Vordergrund. Begleitend zu den Rennen finden Friedensgebete und Treffen mit benachteiligten Menschen statt, die den humanitären Auftrag des Sports unterstreichen. So wird Schuurhuis in Zürich am 29. September an einem Solidaritätswettbewerb teilnehmen, der vor allem Menschen einschließt, die auf der Straße leben, darunter Arme, Drogenabhängige und Prostituierte. Das Friedensgebet, das seit Beginn des Ukraine-Krieges Teil der Mission von Athletica Vaticana ist, erklang bereits während einer Messe in Hasselt am 14. September. Dabei stand besonders der Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft im Mittelpunkt. Sport als Brücke der Geschwisterlichkeit Wie Schuurhuis betont, ist das weiß-gelbe Trikot des Vatikans bei internationalen Wettkämpfen ein Symbol der Unterstützung und des Friedens. „Die sportliche Geschwisterschaft ist die Seele, die die Radsportwelt vom Team des Papstes erwartet", erklärte Schuurhuis nach dem Rennen. Athletica Vaticana, seit 2021 Mitglied der International Cycling Union (UCI) und der European Cycling Union (UEC), verfolgt das Ziel, Sport als Mittel der Diplomatie und Geschwisterlichkeit zu nutzen, wie auch Papst Franziskus stets betont. (vatican news)

