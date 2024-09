Athletica Vaticana bei Rad-EM in Belgien

Am Sonntag, den 15. September, wird Athletica Vaticana erstmals an einer Rad-Europameisterschaft teilnehmen. Diese Ausgabe findet in Belgien statt. Im Fokus steht eine Botschaft des Friedens, die Papst Franziskus im Rahmen seiner bevorstehenden Reise nach Belgien unterstützt.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die Teilnahme von Athletica Vaticana an der Rad-Europameisterschaft in Belgien markiert einen wichtigen Moment für das vatikanische Radsportteam. Am 15. September werden die Athleten auf der 222 Kilometer langen Strecke zwischen Zolder und Hasselt in der Provinz Limburg antreten. Diese Teilnahme geht über den sportlichen Wettbewerb hinaus: Im Geist der Geschwisterlichkeit und Solidarität bringt das Team des Vatikans eine umfassende Friedensbotschaft auf die Straße, die Papst Franziskus auf seiner Reise nach Belgien vom 26. bis 29. September unterstützen wird.

Mit dabei ist Rien Schuurhuis, der als Spitzenfahrer für das „Papst-Team“ starten wird. Schuurhuis, der bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 in Australien und 2023 in Schottland an den Start ging, tritt nun zum dritten Mal bei einem internationalen Wettkampf für Athletica Vaticana an.

Nicht nur im Zeichen des Sports

Doch der Aufenthalt in Belgien steht nicht nur im Zeichen des Sports. Einen Tag vor dem Rennen, am Samstag, den 14. September, wird das Team eine katholische Gemeinschaft besuchen, die sich um Menschen in schwierigen Lebenssituationen kümmert. Im Rahmen dieser Begegnung wird Monsignore Patrick Hoogmartens, Bischof von Hasselt, das Team willkommen heißen und eine Heilige Messe feiern, in der besonders für alle Radfahrer und für den Frieden gebetet wird.

Die Teilnahme von Athletica Vaticana an diesem prestigeträchtigen Event unterstreicht die wachsende Präsenz des Vatikanischen Radsportverbands. Seit September 2021 ist der Verband offizielles Mitglied der UCI und der UEC und setzt sich weltweit für die Werte des Friedens, der Solidarität und der Brüderlichkeit ein – auch auf dem Fahrradsattel.

Mit einem besonderen Bezug zu Johannes Paul II., der 1995 Belgien besuchte, um den Missionar Damian de Veuster seligzusprechen, knüpft diese Teilnahme an eine historische Verbindung an und macht die Europameisterschaft zu einem symbolischen Ort der Zusammenkunft von Sport und Glauben.

