Vatikan-Kaufhaus verlängert Öffnungszeiten

Ab September verlängert das Kaufhaus in den Vatikanischen Gärten seine Öffnungszeiten. Das geht aus einem an diesem Freitag verschickten Flugblatt der Einrichtung hervor. Bisher hatte das „Emporio Abbigliamento“ an vier von sechs Wochentagen nur vormittags geöffnet.

Lesen Sie auch 29/07/2024 APSA verzeichnet in 2023 Überschuss von 45,9 Millionen Aus der Veröffentlichung des APSA-Jahresabschlusses geht hervor, dass die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls 37,9 Millionen zur Mission des Papstes beigetragen hat. Zudem hat ...

Das Kaufhaus ist im vatikanischen Bahnhofsgebäude aus den 1930er Jahren untergebracht und bietet auf drei Etagen mittel- bis hochpreisige Markenkleidung und Accessoires, Schmuck, Parfum, Elektronik und ein kleines Sortiment an Delikatessen und Spirituosen an. Den Verkauf von Zigaretten hatte Papst Franziskus 2018 gestoppt. Ab 1. September wird Dienstag, Donnerstag und Freitag durchgehend von 9:30 bis 19 Uhr geöffnet, Montag und Mittwoch bis 15 Uhr statt bisher 14 Uhr. Unverändert bleiben die Öffnungszeiten am Samstagvormittag bis 14 Uhr.

Im Vatikan verkaufte Produkte, auch jene im Supermarkt und in der Apotheke, werden steuerfrei angeboten und sind damit deutlich günstiger als in Italien. Einkaufsberechtigt sind aktive und pensionierte Vatikan-Angestellte und ihre Familien, die Angehörigen katholischer Ordensgemeinschaften in Rom sowie beim Heiligen Stuhl akkreditierte Diplomaten. Das Kaufhaus gilt als wichtige Einnahmequelle für den Vatikanstaat, rangiert aber von den Umsätzen her weit hinter den Museen und der Apotheke.

(vatican news – gs)