APSA verzeichnet in 2023 Überschuss von 45,9 Millionen

Aus der Veröffentlichung des APSA-Jahresabschlusses geht hervor, dass die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls 37,9 Millionen zur Mission des Papstes beigetragen hat. Zudem hat sie ihr Vermögen um 7,9 Millionen erhöht – und dies ohne den Verkauf institutioneller Immobilien und ohne eine Beeinträchtigung des Vermögens des Heiligen Stuhls.

Eine bessere Vermögensverwaltung und mehr Effizienz der Dienstleistungen: Mit diesen erreichten Zielen hat die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls (APSA) den Haushalt 2023 vorgelegt, der von den Kontrollorganen genehmigt wurde. Wichtigste Zahl ist das Ergebnis der Aktivitäten des Jahres 2023: ein Gewinn von 45,9 Millionen Euro. Damit konnte die APSA 37,9 Millionen Euro für die Mission des Papstes durch die Unterstützung der römischen Kurie beisteuern (2022 waren es 32,27 Millionen Euro) und ihr Vermögen um 7,9 Millionen Euro erhöhen.

„Diese Ergebnisse“, erklärt Erzbischof Giordano Piccinotti, Präsident der APSA, „wurden in der Überzeugung erzielt, dass wir ständig daran arbeiten müssen, den Einkommensstrom zu erhöhen, um die Ausgaben zu decken - ohne das Vermögen des Heiligen Stuhls zu beeinträchtigen und ohne den Verkauf von institutionellen Immobilien“.

Verwaltung von Wertpapieren

Die veröffentlichte Bilanz gibt einen detaillierten Überblick über die beiden großen, der APSA anvertrauten Vermögensverwaltungsgeschäfte. Für die Wertpapierverwaltung wird für das Jahr 2023 ein wirtschaftlicher Überschuss von 27,6 Millionen Euro ausgewiesen. Diese Verwaltung erfolgt zu nicht spekulativen, risikoarmen und nachweislich sozial wirksamen Zwecken in Übereinstimmung mit der Soziallehre der Kirche.

Die Verwaltung legte ihre Mittel in internationalen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren und anderen Finanzanlagen an. Sie bot den Dikasterien der Kurie und anderen Einrichtungen des Heiligen Stuhls Beratung, Finanzlösungen und Zugang zu den Kapitalmärkten mit dem Ziel, die Anlagen zu diversifizieren und das Risiko zu streuen und gleichzeitig die bestmögliche Rendite im Rahmen des Mandats des Investitionsausschusses zu erzielen.

Die Anlagepolitik zeichnete sich weiterhin durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und mittel- bis langfristiger Rentabilität aus. Im Jahr 2023 wurde angesichts der nach wie vor unsicheren Wirtschaftslage ein defensiverer Ansatz bevorzugt, der durch ein begrenztes Aktienengagement, eine geringere durchschnittliche Laufzeit des Anleihensegments von etwa vier Jahren und ein hohes Maß an Vorsorgeliquidität (etwa 50 Prozent) gekennzeichnet ist.

Immobilienverwaltung

Die APSA verwaltet direkt oder über hundertprozentige Gesellschaften in Italien und im Ausland mehr als fünftausend Immobilieneinheiten: 4.249 Einheiten werden in Italien verwaltet, von denen sich 92 Prozent der Immobilienflächen in der Provinz Rom befinden. Was Rom betrifft, so ist die größte Konzentration in den unmittelbar an den Staat Vatikanstadt angrenzenden Gebieten zu verzeichnen: 64 Prozent der Flächen befinden sich in den zentralen Bezirken, 19 Prozent in den angrenzenden Bezirken und 17 Prozent in den Vorstädten. Im Ausland (London, Paris, Genf und Lausanne) und in Italien werden rund 1.200 Immobilieneinheiten von Beteiligungsgesellschaften verwaltet.

Die Immobilienverwaltung weist - wie aus der Bilanz hervorgeht - einen Überschuss von 35 Millionen Euro auf (bei Betriebseinnahmen von 73,6 Millionen Euro). Dabei ist die APSA bestrebt, immer bessere Ergebnisse zu erzielen, indem sie die eingesetzten technologischen Instrumente anpasst und zudem mit Fachleuten des Sektors zusammenarbeitet, um die Zeit zwischen der Freigabe der Immobilien und ihrer anschließenden Vermietung zu verkürzen. Die Verwaltung stützt sich daher auf externe Kooperationen, die jedoch nicht die direkte Verwaltung von Immobilien betreffen, sondern lediglich die schnellstmögliche Vermittlung der frei gewordenen Immobilien auf dem Markt.

Darüber hinaus wurde die neue Mietverordnung überarbeitet und vervollständigt; alle Bedingungen, die Verhalten und gegenseitige Verantwortlichkeiten gegenüber den Nutzern festlegen, wurden neu definiert. Überarbeitet wurde auch der Algorithmus zur Berechnung des Fair Value, um immer genauere und aktuellere Schätzwerte zu erhalten. 19,2 Prozent der APSA-Immobilien werden zu freien Marktpreisen vermietet; 10,4 Prozent zu subventionierten Mieten; 70,4 Prozent zu Nullmieten.

Blick in die Zukunft

„Neben den üblichen Aktivitäten, an denen die gesamte APSA beteiligt ist, plant und führt diese Verwaltung einige Verbesserungsmaßnahmen unter Einhaltung der ethischen Werte der Kirche durch“, erläutert Präsident Piccinotti weiter. „Im Laufe des Jahres 2023 wurde das Verwaltungsprogramm für den Immobilienbereich weiter umgesetzt; mit der Umsetzung der Vorschriften des neuen Vergaberechts wurde das neue Managementsystem für den Bereich des Einkaufs eingeführt; und schließlich wurde der neue einheitliche Text der Mietordnung definiert und trat in Kraft.“

Mit Blick auf die Zukunft hält Piccinotti fest: „In den kommenden Jahren werden wir uns auf den Weg machen, die Anzahl der Ressourcen anzupassen, um die neuen administrativen Aufgaben effektiv zu bewältigen. Es gibt nämlich weitere Einrichtungen des Heiligen Stuhls, die der APSA die Immobilienverwaltung übertragen haben.“