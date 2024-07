Heilige Jahr 2025: Letzter Planungsstand

Das Heilige Jahr 2025 Jubiläum wird in knapp fünf Monaten, am 24. Dezember 2024, offiziell eröffnet. Die Vorbereitungen in Rom laufen auf Hochtouren, eine enorme Besucherzahl wird erwartet. Ein Überblick.

In Rom wurden in den letzten Monaten vom Dikasterium für die Evangelisierung, dem Förderer des Jubiläums, im Rahmen der geistlichen Vorbereitung verschiedene Veranstaltungen, vor allem kultureller Art – Konzerte, Ausstellungen – angeboten. Viele Diözesen auf der ganzen Welt haben sich dem angeschlossen und in ihren Kirchen Gebetszeiten initiiert, wie von Papst Franziskus gefordert, versichert das Dikasterium, gegenüber der französischsprachigen Agentur I.Media.

Was die praktischen Vorbereitungen betrifft, so hat die Stadt Rom seit einem Jahr riesige Bauprojekte gestartet – Fußgängerzonen, Renovierung von Bahnhöfen usw. -, um die mehr als 30 Millionen erwarteten Pilger unterzubringen. Diese Arbeiten haben an mehreren Orten in der Ewigen Stadt antike Überreste ans Licht gebracht.

Im Zeitplan

Trotz des Umfangs der initiierten Projekte zur Verbesserung der Lebensfähigkeit und des Verkehrs bleibt das Dikasterium zuversichtlich, was die Fristen betrifft. „Vor kurzem hat die Jubiläumsbaustelle auf der Piazza Pia einen entscheidenden Wendepunkt erreicht, und bald werden alle Baustellen folgen“, wird erklärt.

Eines der großen Umstrukturierungsprojekte betrifft die Schaffung einer Unterführung für Autos zwischen der Piazza Pia – unter den Fenstern der Büros von Radio Vatikan – und der Via della Conciliazione, die zum Petersdom führt. Dieser Bereich stellt häufig einen Engpass für den Zustrom aus der Engelsburg dar.

Nach Angaben der Organisatoren „melden sich immer mehr zukünftige Pilger auf der Website iubilaeum2025.va für die verschiedenen Veranstaltungen an, die für das Jubiläumsjahr geplant sind“. Dabei handelt es sich sowohl um Einzelpersonen als auch um Familien oder Gruppen aus allen Teilen der Welt. Die meisten Anmeldungen beziehen sich derzeit auf die Eröffnungszeremonie der Heiligen Pforte, die Papst Franziskus am 24. Dezember im Petersdom leiten wird, und auf das Jubiläum der Jugend (28. Juli 2025), für das 150'000 Teilnehmer erwartet werden.

32 Millionen Besucher

Die Anmeldezahlen bleiben zwar vertraulich, aber „es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Prognosen […] nicht eingehalten werden“, versichert das Dikasterium. Schätzungen der soziologischen Fakultät von Roma Tre gehen von 32 Millionen Teilnehmern aus. Für die Unterbringung der Pilger plant das Dikasterium Partnerschaften mit den Unterkünften der Stadt, und für den Transport wurde eine Zusammenarbeit mit „My Safe Place Transfer“ bezüglich der Verbindung zwischen den Flughäfen und dem Stadtzentrum unterzeichnet.

Der vollständige Veranstaltungskalender für das gesamte Jahr 2025 – mit den Terminen für Papstaudienzen, diözesane und nationale Pilgerfahrten usw. – wird in den nächsten Wochen online gestellt.

Auf Seiten der Reisebüros, die auf die Organisation von Pilgerreisen spezialisiert sind, spüren die Akteure bereits jetzt eine Begeisterung für das Heilige Jahr. „Wir arbeiten bereits seit Juli 2023 daran“, sagt Cédric Bloquet, Direktor der Agentur Bipel, und betont, wie notwendig es ist, sich frühzeitig um die Buchung von Transport und Unterkünften in einer Stadt zu kümmern, die seit dem Ende der Pandemie wieder Rekordzahlen an Besuchern zu verzeichnen hat. „Es gibt bereits einige Bereiche im Kalender, für die es keine Unterkunftsmöglichkeiten für große Gruppen mehr gibt“, stellt er fest. Das französische Reisebüro beobachtet jedoch weiterhin die Entwicklung des Marktes, der manchmal Angebote freisetzen kann.

Wallfahrt nach Rom

Neben der spirituellen Anziehungskraft, die ein Jubiläumsjahr mit sich bringt, gibt es noch andere Faktoren, die den Anstieg der Besucherzahlen erklären können, wie die Sicherheitslage im Heiligen Land seit dem 7. Oktober 2023, die einen Großteil der Reisepläne nach Jerusalem auf Eis gelegt hat. Einige Gruppen oder Einzelpersonen entscheiden sich dafür, auf Rom auszuweichen.

Ein weiteres gehörtes Element betrifft Papst Franziskus, der im Dezember dieses Jahres 88 Jahre alt wird. Für einige Katholiken wird das Heilige Jahr eine besondere Gelegenheit sein, nach Rom zu reisen und den argentinischen Pontifex zu sehen.

(kath.ch/cath.ch - pr)