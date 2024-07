Detail am Vatikan-Pavillons bei der Biennale (@VaticanNews)

VATIKAN

Kurzfilm zu Vatikan-Biennale-Projekt bei Filmfestival in Venedig

Der Vatikan ist mit seinem Projekt für die Kunst-Biennale in Venedig auch bei den Filmfestspielen in der Lagunenstadt vertreten. Am 5. September läuft der Kurzfilm „Dovecote“ über den Biennale-Pavillon des Heiligen Stuhls im Rahmen der 81. Internationalen Filmfestspiele.

Lesen Sie auch 28/04/2024 Venedig: Ein Papst im Gefängnis Papst Franziskus hat an diesem Sonntagmorgen ein Frauengefängnis auf der Insel Giudecca in Venedig besucht. Der anrührende Moment war Auftakt eines etwa fünfstündigen Kurzbesuchs ... Das kündigte das vatikanische Dikasterium für Kultur und Bildung am Freitag an. An dem Film des Regisseurs Marco Perego, bei dem es um die Bedeutung der Freiheit geht, wirkten auch die im Gefängnis Giudecca inhaftierten Frauen mit.

Der Vatikan hatte in dem Frauengefängnis für die bis November dauernde 60. Biennale unter dem Titel „Mit meinen Augen“ ein Kunstprojekt organisiert, kuratiert von Chiara Parisi und Bruno Racine. Dabei führen Gefangene durch die Räume der Haftanstalt auf der Insel Giudecca. Besucher haben die Möglichkeit, künstlerische Erfahrungen mit dem täglichen Leben der Inhaftierten zu verknüpfen, wie es hieß. Dazu erscheint am 6. September ein Katalog unter anderem mit einem Vorwort von Papst Franziskus und einem Beitrag vom Präfekten des Dikasteriums für Kultur und Bildung, Kardinal Jose Tolentino de Mendonya. Neben den beteiligten Künstlern und Künstlerinnen kommen Personal und Insassinnen des Frauengefängnisses zu Wort. Fotografien der Künstler Marco Cremascoli und Juergen Teller dokumentieren den historischen Besuch des Papstes am 28. April im Biennale-Pavillon. Dabei traf das Kirchenoberhaupt mit Bewohnerinnen und Kunstschaffenden zusammen. Es war das erste Mal in der Geschichte der Biennale, dass ein Papst die Internationale Kunstausstellung besuchte. (kna – pr)

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.