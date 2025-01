Vatikan/China: Neuer Bischof für Fuzhou

An diesem Donnerstag hat im chinesischen Fuzhou die Amtseinführung des neuen Ortsbischofs Joseph CAI Bingrui stattgefunden. Er wurde im Rahmen des Vorläufigen Abkommens zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik ernannt.

Lesen Sie auch 22/01/2025 Papst im Videocall mit Gemeinde in Gaza: „Salam alaikum, ich bete für euch“ Bei der Generalaudienz vormittags hatte er noch von seinem letzten Anruf bei der Gemeinde in Gaza am Vorabend berichtet, und auch heute rückte er von der täglichen Routine nicht ...

Über die Amtseinführung des Bischofs in der chinesischen Provinz Fujian informierte der Vatikan an diesem Donnerstag. Franziskus habe Joseph CAI Bingrui bereits am 15. Januar ernannt, „nachdem er seine Kandidatur im Rahmen des Vorläufigen Abkommens zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik China gebilligt hatte“, hieß es. Mit der Ernennung zum Bischof von Fuzhou sei Joseph CAI Bingrui zugleich von seinem bisherigen Bischofssitz in Xiamen in derselben Provinz nach Fuzhou versetzt worden.

S.E. Bischof Joseph CAI Bingrui wurde am 15. September 1966 in einer katholischen Familie geboren. Zwischen 1985 und 1992 studierte er Philosophie und Theologie am Sheshan-Seminar in Shanghai. Am 15. August 1992 wurde er zum Priester geweiht. Im Jahr 1993 wurde er zum Diözesanadministrator der Diözese Xiamen gewählt. Am 19. November 2007 wurde er zum Bischof desselben Bezirks ernannt.

Das „Provisorische Abkommen“ zwischen Heiligem Stuhl und der Volksrepublik war im Oktober um vier weitere Jahre verlängert worden. Es regelt die Ernennung von Bischöfen im beiderseitigen Einvernehmen.

(vatican news – pr)