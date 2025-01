Eingang zum ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz, im heutigen Polen gelegen (AFP or licensors)

„Seid Hüter der Wahrheit“: Papst über Holocaust

Papst Franziskus hat die katholischen Gläubigen in Polen dazu aufgerufen, „Hüter der Wahrheit und des Gedenkens“ an den Massenmord an Juden und anderen Opfern in den deutschen Konzentrationslagern im Zweiten Weltkrieg zu sein. Er äußerte sich an diesem Mittwoch bei der Generalaudienz im Vatikan.

Unter den Opfern dieser Tragödie seien „nicht wenige christliche Märtyrer" gewesen, erinnerte der Papst. Der Massenmord an Juden und anderen Opfern in den Vernichtungslagern sei „eine Mahnung für den ständigen Einsatz für den Frieden und für die Verteidigung der Würde des menschlichen Lebens in jeder Nation und in jeder Religion". Am Montag, den 27. Januar, war der 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz begangen worden. Das Vernichtungslager, im heutigen Polen gelegen, war das größte KZ der Nationalsozialisten. Rund 1,1 Millionen Menschen wurden darin ermordet, die meisten davon Juden. Eine aktuelle Untersuchung hatte zuletzt ergeben, dass in etlichen Ländern das Wissen über den Holocaust schwindet, besonders unter jungen Erwachsenen. (vatican news – gs)