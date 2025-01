80 Jahre nach Auschwitz: Harmęże als Ort der Hoffnung

Hier trifft das Gebet auf das Gedenken an die Opfer des deutschen NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. In Harmęże, einst ein Außenlager von Auschwitz, sitzt ein Franziskanerkloster und das angeschlossene Zentrum St. Maximilian Kolbe. Seit Jahren ist es ein Ort des Gebets und der Bewusstseinsbildung über die Opfer der deutschen KZs.

Von Karol Darmoros

Es ist ein Ort in Polen, den die Geschichte tief geprägt hat. Im Frühjahr 1941 wurde das Dorf umgesiedelt und abgerissen, und die Deutschen richteten hier das Außenlager Harmęże ein. Wie sich Pater Kazimierz Malinowski erinnerte, wurden die Häftlinge jeden Tag dorthin gebracht, um unter äußerst schwierigen Bedingungen an großen Fischteichen zu arbeiten. In diesen Gewässern wurde die Asche der in Auschwitz-Birkenau Ermordeten verstreut.

In einem Interview mit Radio Vatikan - Vatican News sprach Pater Kazimierz Malinowski, Leiter des St. Maximilian Zentrums, über die Gedenkfeierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und die Bedeutung des Gedenkens und des Zeugnisses der Liebe im Angesicht des Bösen. „Das Bewusstsein, an einem besonderen Ort zu sein, war schon immer in Harmęża vorhanden. Deshalb haben wir uns als Franziskaner hier eingefunden; das Zentrum wurde aus dem Bedürfnis heraus gegründet, Gott für die Person des heiligen Maximilian Kolbe und seine Heiligsprechung zu danken. Dieser Ort wurde von Kardinal Franciszek Macharski vorgeschlagen, gerade weil er Teil des Lagers war“, betonte Pater Kazimierz Malinowski.

Das Zentrum St. Maximilian: Heiligtum der siegreichen Liebe

Heute ist das Zentrum vor allem ein Ort des Gebets und der Bildung. Das ist auch nicht anders am 27. Januar, dem 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. In Harmęża wird eine Heilige Messe gefeiert und Vertreter des St. Maximilian-Zentrums nehmen an der Jubiläumsfeier am Tor des Lagers in Birkenau teil. Fast 60 Delegationen von Staaten und internationalen Organisationen, angeführt von Monarchen, Präsidenten und Regierungsvertretern, haben ihre Teilnahme an der Zeremonie zugesagt.

Bilder des heiligen Maximilian Kolbe in Harmęże

Das Zentrum wurde „Heiligtum der siegreichen Liebe“ genannt. „Auf die Frage, wo Gott in Auschwitz war, ist die Antwort das Zeugnis des heiligen Maximilian, der sein Leben für seinen Mitgefangenen Franciszek Gajowniczek gab. Wir wollen in diesem Zusammenhang das Opfer des heiligen Maximilian zeigen; die siegreiche Liebe Gottes, die selbst unter so schrecklichen Umständen durch den Menschen überwunden werden konnte, durch das Geschenk des Lebens, das der heilige Maximilian dort auf dem Appellplatz am 29. Juli 1941 darbrachte“, so Pater Kazimierz Malinowski.

Marian Kołodziejs „Die Klischees der Erinnerung“, Kunst und Reflexion

Eines der Schlüsselelemente des Zentrums ist die Ausstellung „Die Formen der Erinnerung. Labyrinthe“ von Marian Kołodziej, einem außergewöhnlichen Bühnenbildner und ehemaligen Auschwitz-Häftling des ersten Transports. Kolodziej realisierte dieses Werk erst 50 Jahre nach dem Krieg, als er nach einem Schlaganfall und einer teilweisen Lähmung beschloss, sich mit seinem eigenen, im Lager erlebten Trauma auseinanderzusetzen.

Marian Kołodziej, Bühnenbildner und Auschwitz-Häftling des ersten Transports

„Die Ausstellung selbst ist eine Form des Dialogs zwischen Kolodziej und St. Maximilian. Es ist ein Dialog über die Welt der Werte und die Grenzen, die ein Mensch nicht überschreiten kann, um seine Menschlichkeit und Würde nicht zu verlieren. Dies ist eines der Hauptthemen der Ausstellung“, betonte Pater Kazimierz Malinowski.

Die Ausstellung enthält mehr als 40 Zeichnungen, die den heiligen Maximilian darstellen, und regt die Besucher mit der Ermutigung des Autors selbst dazu an, über die heutigen Erscheinungsformen des Bösen nachzudenken, denn, wie der Autor der Auschwitz-Ausstellung selbst betonte, ist es in den verschiedenen Formen des Hasses immer noch präsent.

Bild der Ausstellung

Neue Initiativen für junge Menschen

Das Zentrum führt auch neue Formen der Bildung ein, die sich an junge Menschen richten. Nach dem Besuch der Ausstellung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in speziellen Museumsvorträgen zu diskutieren und nachzudenken. „Viele junge Menschen verlassen die Ausstellung tief bewegt. Von diesem Jahr an wollen wir vorschlagen, dass sie sich unmittelbar nach dem Besuch der Ausstellung in einem Klassenzimmer treffen und gemeinsam über das Erlebte und das Gelernte sprechen, und zwar auf der Grundlage von methodischen Plänen, die von Fachleuten ausgearbeitet wurden“, erklärt Pater Kazimierz Malinowski.

Gebet und Gedenken in Harmęże

Zu den Projekten des St.-Maximilian-Zentrums gehört die Renovierung der Kreuzwegstationen, die aus der Kiesgrube in Oświęcim stammen, wo regelmäßig Kreuzwegstationen für die Opfer von Auschwitz errichtet werden.

Von besonderer Bedeutung ist auch die Statue der Muttergottes hinter den Stacheldrähten, die ein ehemaliger Häftling des Lagers mit dem Künstlernamen Boleslaus der Kaufmann schuf. „Diese Statue ist die Schutzpatronin der Familien von Auschwitz, d. h. aller ihrer Vorfahren, die Auschwitz durchlaufen haben, und eine Erinnerung an die geistige Kraft der Häftlinge. Die ganze Atmosphäre dieses Ortes führt zu einer tiefen Andacht, zu einer Suche nach Gott, zu einer Antwort auf das, was geschehen ist“, so der Direktor des Zentrums St. Maximilian.

