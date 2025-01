Papst Franziskus betet für Opfer der Brände in Los Angeles

Papst Franziskus hat sein Mitgefühl für die Opfer der verheerenden Brände im Großraum Los Angeles ausgedrückt. Er hat den Betroffenen seine geistliche Nähe zugesichert und spricht den Hinterbliebenen sein Beileid aus.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Papst Franziskus hat in einer Botschaft seine Trauer über die verheerenden Brände im Großraum Los Angeles bekundet, die in den vergangenen Tagen Tod und Zerstörung gebracht haben. „Ich bin betrübt über den Verlust von Menschenleben und die Verwüstungen“, ließ der Papst in einem Telegramm mitteilen, das von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin an Erzbischof José H. Goméz übermittelt wurde.

Beileid und Gebete für die Betroffenen

In seinem Schreiben vertraute der Papst die Seelen der Verstorbenen „der liebenden Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes“ an und sprach den Hinterbliebenen sein „tief empfundenes Beileid“ aus. Zudem versicherte er, für die Rettungsbemühungen der Einsatzkräfte zu beten.

Die Brände, die Los Angeles und die umliegenden Gebiete heimsuchen, haben bereits mindestens elf Menschen das Leben gekostet. Über 100.000 Menschen wurden evakuiert, während Zehntausende in Alarmbereitschaft verharren. Die Behörden weisen darauf hin, dass es sich bei den Angaben um vorläufige Zahlen handelt.

Löscharbeiten in Los Angeles

Prominente betroffen, Solidarität wächst

In den sozialen Netzwerken kursieren erschütternde Bilder, die von der Verwüstung zeugen. Unter den zerstörten Häusern befinden sich auch Anwesen von Prominenten und Hollywood-Stars. Angesichts der Katastrophe hat sich eine Welle der Solidarität in Bewegung gesetzt. Hilfsorganisationen und lokale Gemeinschaften leisten Unterstützung, während erste Pläne für den Wiederaufbau entwickelt werden.

Internationale Hilfe

Mexiko hat angekündigt, ein Team von Feuerwehrleuten nach Kalifornien zu entsenden, um die rund 10.000 lokalen Einsatzkräfte zu unterstützen, die unermüdlich gegen die Flammen kämpfen. „Es ist ein Zeichen der Solidarität“, hieß es von offizieller Seite aus Mexiko-Stadt.

Appell des Papstes

Die Botschaft von Papst Franziskus erinnert in dieser Tragödie daran, dass Gebet und Unterstützung Hand in Hand gehen müssen. „In solchen Momenten ist es entscheidend, dass wir zusammenstehen und die Kraft der Gemeinschaft nutzen, um die Betroffenen zu unterstützen“, so der Papst sinngemäß in früheren Äußerungen zu ähnlichen Katastrophen.

