Live bei uns: Mit dem Papst durchs Wochenende

Im Heiligen Jahr der Hoffnung gibt es deutlich mehr Live-Events mit Papst Franziskus. Am Samstag, den 1. Februar, lädt der Pontifex die Gläubigen am Vormittag zur Jubiläumsaudienz, am Nachmittag leitet er eine Vesper im Petersdom. Wir übertragen jeweils live und mit deutschem Kommentar.

Im Heiligen Jahr 2025 lädt Papst Franziskus nicht nur mittwochs, sondern auch an zwei Samstagen im Monat zur Generalaudienz. Am 1. Februar ist es wieder soweit: um 8.55 Uhr wird der Pontifex seine zweite Jubiläumsaudienz abhalten. Am Abend des 1. Februar, Fest der Darstellung des Herrn, wird er dann auch einer Vesperfeier im Petersdom vorstehen. Seit 1997 wird das Fest der Darstellung des Herrn auch als Tag des geweihten Lebens begangen. Eingeführt hatte den Tag Papst Johannes Paul II. am Kirchenfest „Mariä Lichtmess" jenes Jahres, um die Wertschätzung für Orden und andere Gemeinschaften geistlichen Lebens zu fördern. Erinnert wird dabei daran, dass Maria und Josef Jesus im Jerusalemer Tempel Gott geweiht hatten. Wo und wann wir übertragen Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Jubiläumsaudienz mit Papst Franziskus am Samstag, den 1. Februar, ab 8.55 Uhr im Livestream aus der vatikanischen Audienzhalle mit deutschem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und k-TV, Radio Horeb, Radio Gloria, das Kölner Domradio, Radio Maria Österreich, Radio Maria Schweiz und Radio Maria Südtirol. Am Abend desselben Tages übertragen wir ab 16.55 Uhr aus dem Petersdom in Rom auch die Vesper am Fest der Darstellung des Herrn.



Am Sonntag, den 2. Februar, können Sie bei uns ab kurz vor 12 Uhr wie immer das Angelusgebet mit Papst Franziskus aus dem Apostolischen Palast mitverfolgen.