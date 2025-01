Papst warnt vor „Manipulation der öffentlichen Meinung“

Franziskus wird am 14. Januar in eine TV-Sendung zugeschaltet (ANSA)

Der Papst ruft Journalisten und Kommunikatoren dazu auf, „Hoffnung zu kommunizieren“. Das gelte auch in einer „von Desinformation und Polarisierung geprägten Zeit, in der einige wenige Machtzentren eine noch nie dagewesene Menge an Daten und Informationen kontrollieren“.

Das schreibt Franziskus in seiner Botschaft zum 59. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel an diesem Freitag. „Allzu oft erzeugt die Kommunikation heute nicht Hoffnung, sondern Angst und Verzweiflung, Vorurteile und Ressentiments, Fanatismus und sogar Hass“, heißt es in der Botschaft wörtlich. „Allzu oft vereinfacht sie die Wirklichkeit, um instinktive Reaktionen hervorzurufen.“

Die Wirklichkeit nicht auf Slogans reduzieren

Der Papst ruft dazu auf, „die Kommunikation zu ‚entschärfen‘, sie von Aggressivität zu befreien“. Es führe nie zu guten Ergebnissen, „die Wirklichkeit auf Slogans zu reduzieren“. Er warnt vor einer „Manipulation der öffentlichen Meinung“ sowie vor einer „planmäßigen Zerstreuung der Aufmerksamkeit durch digitale Systeme“. Die Namen von Donald Trump oder Elon Musk werden in der Papstbotschaft nicht genannt; stattdessen seufzt der Autor: „Zu hoffen ist wirklich gar nicht einfach“.

„Zu hoffen ist wirklich gar nicht einfach“

Fatalen Entwicklungen in der heutigen Medien- und Kommunikationswelt hält Franziskus das Motto des Weltmedientags entgegen: „Sprecht mit Güte von der Hoffnung, die eure Herzen erfüllt“ (vgl. 1 Petr 3,15-16). Es gehe darum, „die verborgenen Reste des Guten zu sehen, selbst wenn alles verloren zu sein scheint“, und mit Güte und Nähe zu kommunizieren. „Ich träume von einer Kommunikation, die keine Illusionen oder Ängste verkauft, sondern in der Lage ist, Gründe der Hoffnung zu geben.“

Geschichten erzählen, die von Hoffnung durchtränkt sind

Der Papst rät außerdem dazu, „nicht zuzulassen, dass instinktive Reaktionen eure Kommunikation leiten“, sondern „Zeugen und Förderer einer nicht feindseligen Kommunikation zu sein“. es gelte, „Geschichten zu erzählen, die von Hoffnung durchtränkt sind, weil uns das gemeinsame Schicksal am Herzen liegt und wir gemeinsam an der Geschichte unserer Zukunft schreiben“.

Im Rahmen des Heiligen Jahres wird an diesem Wochenende das Jubiläum der Kommunikation in Rom begangen. Franziskus wird die Teilnehmenden an diesem Samstag in Audienz empfangen.

