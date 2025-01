Papst ernennt Sekretär des Dikasteriums für Kultur und Bildung

Franziskus hat den bisherigen Untersekretär des Dikasteriums für die Kultur und die Bildung, Carlo Maria Polvani, zum Sekretär dieser Vatikanbehörde ernannt.

Zugleich verlieh der Papst dem gebürtigen Italiener Polvani den Titel eines Erzbischofs und wies ihm die Titelkirche von Regie zu, wie der Vatikan an diesem Sonntag bekanntgab.

Polvani, der 1998 von Kardinal Carlo Maria Martini in Mailand zum Priester geweiht wurde, ist studierter Biochemiker, Jurist und forensischer Psychologe und hat einen Doktor in Kirchenrecht. Ab 1999 wirkte er als Sekretär in der Apostolischen Nuntiatur in Mexiko, wurde anschließend ins Staatssekretariat berufen und 2007 mit der Leitung des Informations- und Dokumentationsbüros in der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten betraut. 2014 wirkte er im Komitee für die Reform der vatikanischen Medien mit.

(vatican news – pr)