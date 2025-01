Vatikan/Thailand: Neuer Erzbischof für Bangkok

Für die Erzdiözese Bangkok hat der Papst einen neuen Erzbischof ernannt.

Wie der Vatikan am Samstag mitteilte, wird der bisherige Bischof von Chiang Mai, Francis Xavier Vira Arpondratana, neuer Leiter der thailändischen Hauptstadtdiözese. Der 69-jährige Arpondratana war nach dem Rücktritt des bisherigen Erzbischofs, Kardinal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, bereits im Juni vergangenen Jahres zum Übergangsleiter der Erzdiözese ernannt worden.



Zu der 1949 errichteten Diözese Bangkok im hauptsächlich buddhistischen Thailand gehörten 2022 knapp 123.000 katholische Gläubige in 60 Pfarren. Der Katholikenanteil in der Hauptstadtregion beträgt knapp ein Prozent. Im November 2019 hatte Papst Franziskus Thailand besucht und war dort auch mit führenden Vertretern des Buddhismus zusammengetroffen.

(vatican news/kap – pr)