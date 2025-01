Papst ernennt Nuntius für Papua-Neuguinea

Franziskus hat den Italiener Maurizio Bravi zum neuen Nuntius für Papua-Neuguinea und die Solomonen ernannt. Der Papst war im September noch in Port Moresby gewesen.

Der ausgebildete Kirchenrechtler Bravi war bislang Ständiger Beobachter des Heiligen Stuhls bei der Welttourismusorganisation (UNWTO) in Rom. Für den Heiligen Stuhl diente er zuvor bereits in Nuntiaturen in der Dominikanischen Republik, in Argentinien, Frankreich und Kanada als Sekretär. Mit seiner Ernennung zum Nuntius machte der Papst Bravi zugleich zum Erzbischof und ordnete ihm den Titularsitz Tolentino zu. Bravi spricht neben Italienisch auch Englisch, Französisch und Spanisch.

Maurizio Bravi

Papst Franziskus besuchte Papua-Neuguinea im September 2024 im Rahmen einer Vier-Länder-Reise, die ihn auch nach Indonesien, Singapur und Osttimor führte. Von Papua-Neuguinea aus rief er unter anderem zu mehr Umwelt- und Klimaschutz auf und würdigte indigene Gemeinschaften. Papua-Neuguinea ist gesellschaftlich und wirtschaftlich stark im Umbruch. Die Kirche spielt eine wichtige Rolle im Bildungsbereich und beim Schutz der Menschenrechte und der Umwelt.

(vatican news – pr)