Papst: „An welchem Tag wurde ich getauft?“

Am Fest der Taufe des Herrn hat Franziskus Gläubige dazu aufgerufen, ihren Glauben in Erinnerung an die eigene Taufe zu erneuern. Zugleich rief er zum Gebet für junge Paare auf.

Unter Verweis auf die Taufe Jesu ging der Papst auf zwei Zeichen ein, die die Offenbarung Jesu begleiteten: das Gesicht und die Stimme. „Das heutige Fest lässt uns das Antlitz und die Stimme Gottes betrachten, die sich in der Menschlichkeit Jesu manifestieren“, so Franziskus. Im Antlitz Jesu habe Gott „einen privilegierten Ort“ geschaffen, „um mit der Menschheit in Dialog und Gemeinschaft zu treten“. Zugleich habe sich mit dem Wort „Du bist mein Sohn, der Geliebte“ der Geist in Jesus offenbart.

Eigenes Taufdatum wie einen Geburtstag feiern

Das Fest der Taufe des Herrn lasse uns an unsere eigene Taufe denken, fuhr der Papst fort. „Fragen wir uns also: Fühlen wir uns geliebt? Fühle ich mich von Gott geliebt und begleitet, oder habe ich das Gefühl, dass Gott sich von mir entfernt? Sind wir in der Lage, sein Gesicht in Jesus und in unseren Brüdern und Schwestern zu erkennen? Und sind wir gewohnt, auf seine Stimme zu hören?“

Gebet für junge Paare und Familien

Jeder Gläubige sollte sich an das Datum seiner eigenen Taufe erinnern, betonte Franziskus – „das ist sehr wichtig!“ – und gegebenenfalls Eltern und Paten fragen, wenn er oder sie es nicht kennten. Das Taufdatum gelte es „wie einen neuen Geburtstag“ zu feiern, so der Papst, „den der eigenen Geburt im Geist Gottes. Vergessen Sie das nicht! Das ist eine Arbeit, die wir zu Hause machen müssen: das Datum meiner Taufe.“

Franziskus hatte zuvor am Sonntagmorgen in der Sixtinischen Kappelle 21 Neugeborene getauft. Nach dem Engel des Herrn bat er um Gebet für sie und ihre Familien: „Beten wir für alle jungen Paare, dass sie das Geschenk des Lebens annehmen können und ihre Kinder taufen lassen.“

(vatican news)